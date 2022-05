Acusa Mario Delgado a contrincantes de tratar de infundir miedo de cara a elecciones

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que ante la debacle de sus contrincantes ante las próximas elecciones, han recurrido a acciones desesperadas, que incluyen actos de violencia y miedo.

De gira por Durango, a donde acudió para respaldar a la candidata Marina Vitela, se refirió a lo que acusó como guerra sucia en contra del guinda, de cara a las próximas elecciones.

“Estamos viviendo un cambio de régimen aquí en Durango, en Tamaulipas, en Oaxaca, en Hidalgo, en Quintana Roo y en Aguascalientes; y siempre que ya está a punto de caerse un viejo régimen ves medidas desesperadas , incluso que recurren a la violencia como en el caso de Durango, pero son patadas de ahogado porque el cambio es inevitable”, indicó.

En conferencia de prensa, aseveró que sus oponentes tienen un “guión desgastado” para la jornada electoral en el que recurrirán al miedo.

“Lo último que les queda es el miedo, tratar de infundir miedo para que la gente no salga a votar, porque saben que va a votar por nosotros. Pero la gente no tiene miedo, la gente ya decidió que quiere un cambio, y cuando un pueblo se decide no hay nada ni nadie que lo pueda detener”, declaró.

Al ser cuestionado sobre la afectación que han traído algunos actores políticos, como en el caso del senador José Ramón Enríquez, quien aspiraba a la candidatura en Durango, Delgado puntualizó que si alguien en el partido piensa que sus intereses personales están por encima del proyecto de transformación nacional, entonces se equivoca de fuerza política.

“El que quiera puestos que se vaya al mercado, pero este movimiento le pertenece a la gente, Morena no es de nadie, es del pueblo de México; es un instrumento de lucha del pueblo, por eso son bienvenidos los que quieran luchar, los que quieran estar aquí”, subrayó.

FBPT