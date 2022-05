Mario Delgado llama a no "desperdiciar votos" y sacar al PRIAN este 5 de junio

El dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, llamó a los ciudadanos a no “desperdiciar votos del cambio” y contribuir el próximo 5 de junio al triunfo de la Cuarta Transformación en la contienda por las seis gubernaturas.

De cara a los comicios locales, el líder del guinda aseveró que en la disputa por Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, sólo hay dos caminos: el de la transformación o el del retroceso.

En las próximas elecciones del 5 de junio debemos elegir entre el PRIAN o el Cambio Verdadero. Entre la corrupción estructural o la honestidad. Entre más de lo mismo o que la esperanza llegue a Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Entre avanzar en el proyecto de Transformación nacional o regresar al neoliberalismo que tanto daño ha hecho a México Dirigente nacional de Morena, Mario Delgado

— Mario Delgado (@mario_delgado) May 15, 2022

Sostuvo que el proceso de transformación nacional que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un hecho histórico sin precedentes, además de un proceso que pasará a los libros de historia.

No obstante, Delgado Carrillo explicó que es una obra en proceso que se debe defender permanentemente “porque los conservadores no se resignan y pretenden regresar al viejo régimen. Pretender hace una restauración conservadora” .

Reiteró que las cúpulas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) se aliaron para proteger sus intereses y regresar el sistema de corrupción del que por años se sirvieron.

El dirigente morenista expuso que la situación se evidenció en la decisión de la Reforma Eléctrica, donde la derecha votó por las empresas extranjeras y traicionar a México, al entregar este sector a las transnacionales.

“Estamos en un momento en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Por eso es tan importante que la Transformación llegue a los estados. No podemos desperdiciar votos del cambio hacia formaciones que no tienen opciones reales de sacar al PRIAN de los gobiernos estatales. Debe haber un voto masivo a Morena. Todos aquellos que quieran un cambio en el rumbo de sus estados son bienvenidos en el movimiento”, indicó.

MAEP