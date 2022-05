Chocan Morena y PAN por presuntos vínculos de Américo Villarreal con huachicoleros

Las dirigencias nacionales de Morena y el PAN se enfrentaron por los presuntos vínculos del candidato del guinda a la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal, con el cártel huachicolero de los hermanos Carmona.

En conferencia de prensa por separado, los presidentes de ambos partidos, Mario Delgado, del guinda, y Marko Cortés, del blanquiazul, se refirieron a la publicación de un periódico de Texas, que dio a conocer el presunto depósito de más de 20 millones de dólares a las cuentas del hijo de Américo Villarreal.

Al respecto, Delgado rechazó esa versión y dijo que se trata de una estrategia de guerra sucia para afectar a su candidato a la gubernatura.

“El método está deveras muy chafa. Lo voy a decir para que todos nos enteremos: abres un sitio de internet, es como la receta, ponle un nombre gringo para que suene así cachondón, Dallas News, Combo News, New York Times Square o algo que se oiga así, sexy.

“Entonces, primero abres el sitio, ya que tienes el Hot News New York, entonces ya subes tus documentos, pues lo que quieras, el documento, pues por supuesto que es falso como es falso el sitio; entonces hoy pueden poner millones de dólares para uno, en otro le pones que son agencias estadounidenses y entonces generas la nota, y ya no investigan si es cierto o no, ya tres o cuatro días después se dan cuenta que es pura basura, que es un truco, es falso”, manifestó.

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, señaló en conferencia de prensa en el Senado que el candidato de Morena tiene mucho que explicar a los tamaulipecos con su relación con personajes ligados al contrabando de combustibles con los hermanos Carmona.

“Para nosotros, Américo Villarreal no puede ser candidato en un estado fronterizo, porque con estos presuntos señalamientos, no solamente pone en riesgo a las y los tamaulipecos, pone en riesgo a todo el país, porque se trata de contrabando de combustibles.

“Américo Villarreal tiene que responder si o no recibió depósitos millonarios a través de su hijo, porque según este diario en Texas, con pruebas documentadas y publicadas, ahí están los depósitos en cuestión”, declaró.

