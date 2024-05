Mario Delgado estalla contra INE por no investigar 'guerra sucia' contra Claudia Sheinbaum.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, estalló contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por no investigar la guerra sucia que, asegura, existe en contra de Claudia Sheinbaum, y por no definir si adjudicará la marcha a realizarse en 10 días, a los gastos de campaña de Xóchitl Gálvez.

Sobre la movilización, dijo que desde que emergió el movimiento de la Marea Rosa su partido advirtió que no se trataba de una sociedad organizada por la democracia, sino de “la derecha disfrazada de rosa para tratar de engañar a un sector de la población”.

Afirmó que la convocatoria del 19 de mayo será publicidad, por lo que dijo a quienes están interesados en acudir que “no se dejen engañar” porque si salen a marchar será para defender al PRI, al PAN y la candidata Xóchitl Gálvez, quienes acudirán al evento.

Por ello, se manifestó en contra de lo dicho por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien ayer no aclaró si se contará la marcha como un gasto a la campaña de la candidata opositora.

Reclamó que mientras a la candidata opositora sólo le contabilizarían el evento si lo coloca en la agenda, a Morena lo “persiguen” y lo acusan de no reportar por completo sus actividades.

“Y ahora resulta que un acto que va a estar frente a todo el país, en el Zócalo de la Ciudad, no lo va a ver el INE si no lo pone la señora en su agenda. Tienen que fiscalizarlo y tienen que cargárselo, porque no es ciudadano, pero no sólo eso, al quitarse la máscara tienen que registrarse como actos anticipados de campaña las otras marchas, porque ya sabemos que no eran ciudadanas, siempre fueron para el PRI y el PAN”, exigió.

Además, dijo que las y los consejeros del INE pasarán a la historia como un grupo de “indolentes y cómplices” de la guerra sucia que, dice, existe en redes sociales en contra de Sheinbaum Pardo y que se han negado a investigar.

“Los señores del INE siguen sin verla, como un avestruz siguen escondiendo la cabeza ante la enorme guerra sucia; están pendientes de la mañanera para ver cómo censuran al Presidente. Yo aquí advierto una cosa: si no hay ni un solo esfuerzo, por mínimo que sea por parte de la autoridad electoral, por investigar esta guerra sucia, este consejo general del INE va a quedar marcado para siempre en la historia como un grupo de consejeros indolentes y cómplices”, dijo.

En otro punto, Víctor Hugo Romo, presentó una séptima entrega de acusaciones contra la candidata presidencial Gálvez Ruiz, a la que señalaron por presuntas anomalías equivalentes a 15 millones de pesos producto de observaciones no solventadas que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuando fue directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

JVR