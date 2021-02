Mario Delgado niega que la selección de candidatos afecte negativamente a Morena

Mario Delgado, presidente de Morena, rechazó que su partido enfrente una caída en la aceptación ciudadana en Michoacán, luego de que del proceso para elegir al candidato a gobernador se resolvió con críticas y la salida del senador, Cristóbal Arias para competir bajo las siglas del partido Fuerza por México.

Delgado Carrillo reconoció que sí hay inconformidades de militantes que no alcanzaron la candidatura a un cargo de elección popular.

“Y efectivamente, siempre en este tipo de procesos, pues habrá quienes no estén de acuerdo, habrá inconformes. Pero hay mucha claridad, de que en Morena no se lucha por cargos, no se lucha por puestos, aquí estamos luchando por una transformación de nuestro país y no podemos anteponer ningún interés personal, al interés general de la nación”, reconoció.