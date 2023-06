Mario Delgado pide a 'corcholatas' respetar la ley y garantiza piso parejo.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, advirtió a las “corcholatas" que si alguno llama al voto o hace ofertas de campaña, “se arriesga a que no pueda ser postulado a la presidencia en 2024”; sin embargo, dijo que “el piso esta parejo”.

Lo anterior lo dijo, luego de que el aspirante a la candidatura de Morena, Gerardo Fernández Noroña, se quejara de que “no hay piso parejo”, por algunos actos celebrados el día domingo por parte de Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum.

“Si algún aspirante no cumple, se pone en riesgo si más adelante quisiera aspirar a algo (...) lo deja como antecedente que le puede traer malas noticias. Estamos de acuerdo incluso en no hacer llamados al voto, porque no estamos en este tipo de proceso, no son tiempos de campaña, no son tiempos electorales, el proceso electoral todavía no inicia, por lo tanto no puede haber llamados de este tipo”, dijo Mario Delgado.

En conferencia de prensa, la dirigencia nacional de Morena indicó que se ha propuesto lograr en junio de 2024, 33 millones de votos para garantizar el triunfo en la presidencia de la República. Delgado se reunió con todos los presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales y presidentes de los Consejos Estatales de Morena para empezar los trabajos organizativos rumbo al 2024.

te puede interesar Ministro de SCJN propone invalidez total de segunda parte del Plan B Electoral

Mario Delgado dio a conocer que durante la reunión con las dirigencias y Consejos Estatales del partido se acordó actuar de manera respetuosa y no interferir en el proceso interno de selección de la o el coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, así como trabajar en unidad y dar inicio con la organización partidista para lograr en la próxima elección presidencial un diez por ciento más de los votos que se obtuvieron en 2018.

“Nos reunimos el día de hoy para dejar claro cuál es el papel que deben asumir las dirigencias en el proceso interno que estamos viviendo. El acuerdo del Consejo Nacional nos pide que, tanto el Comité Ejecutivo Nacional como todas las dirigencias estatales tengamos un papel institucional y absolutamente neutral. No podemos participar en favor de nadie, nuestra tarea es fortalecer al partido y a nuestro movimiento; si alguien tiene intereses de apoyar a uno u otro aspirante deberá presentar su renuncia para garantizar la imparcialidad”, señaló.

El líder morenista también informó que el partido le entregó a la y los aspirantes a Coordinador de Defensa de la Transformación “un manual muy específico y claro, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer a partir del día de hoy 19 de junio y hasta el 27 de agosto” como complemento a las medidas cautelares que dictó el pasado viernes el Instituto Nacional Electoral (INE), medidas con las que, dijo, coincide plenamente.

JVR