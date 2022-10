Mario Delgado pide a Monreal y Sansores dejar conflicto para “cuidar unidad” de Morena

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, hizo un llamado a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, a cuidar la unidad de su partido y no pelearse entre ellos, pues el conflicto será aprovechado por sus opositores .

En conferencia de prensa, Delgado Carrillo se refirió al desencuentro entre los morenistas, iniciado luego de que la mandataria estatal anunció que difundirá información del senador Ricardo Monreal en su programa “Martes del Jaguar”.

Mario Delgado anunció que buscará a Layda Sansores y Ricardo Monreal para hablar con ellos y tratar de aclarar cualquier diferencia que pudieran tener. Les recordó que ellos integran a un movimiento, que todos tienen una corresponsabilidad de que éste avance, pero que “la unidad es responsabilidad de todos”.

Aseguró que no le pediría a la Gobernadora de Campeche que no difunda en su programa algo en contra de Ricardo Monreal: “por supuesto que no trataría de censurarla y callarla, pues esa sería una petición ingenua, porque todos conocemos, queremos y respetamos a Layda Sansores; sabemos que es una mujer de convicciones, es una mujer valiente, es una mujer arrojada”.

Sin embargo, sí instó a los integrantes de Morena a realizar un ejercicio de reflexión y tener un “comportamiento fraterno” .

Es muy grande lo que nos une como para dividirnos y lo mejor que le puede pasar a la derecha, a los conservadores, es que nosotros nos dividamos, que nos presentemos como un partido que tiene enormes diferencias entre sus integrantes. Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena

Delgado Carrillo consideró que el conflicto entre Monreal Ávila y Sansores San Román no tendrá ningún vínculo con las elecciones federales de 2024 , en donde el senador busca la candidatura presidencial.

