Monreal advierte que se defenderá ante ataques de Layda Sansores; hará estudio por cuentas de bots

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó presentar una denuncia por espionaje en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, pero dijo que si se presenta algún evento en su contra, sí defenderá sus derechos.

Además, anunció que ordenó la realización de un estudio forense para identificar las cuentas en redes sociales que desde hace 16 meses lo han atacado.

Dijo que es clara la correlación de cuentas que lo atacan a él y que alaban a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por lo que una vez que lo tenga comprobado lo denunciará directamente ante Twitter y Facebook.

En conferencia de prensa, aseveró que esta guerra fratricida al interior de Morena no va a resultar y lo único que va a lograr es debilitar al partido, por lo que pone en riesgo su triunfo en las elecciones de 2024 .

te puede interesar "Siempre sí": Layda Sansores emitirá Martes del Jaguar sobre Ricardo Monreal

“Estoy haciendo un estudio forense para describir todas las cuentas que diario me atacan; al mismo tiempo que alaban a otra candidata, al mismo tiempo me atacan. Son cientos diarias. Sí, es un estudio forense para demostrar cómo por sistema hay cientos de cuentas de redes que me atacan todos los días y al mismo tiempo alaban a la candidata, a una de las candidatas”, manifestó.

Al ser cuestionado sobre si la candidata a la que se refiere es Claudia Sheinbaum, Monreal confirmó que sí es la mandataria capitalina.

“Sí, sí, porque es muy clara la correlación de las cuentas. Las que me atacan a mí son las que alaban a ella , son las mismas y pareciera un sistema, me imagino que importado del extranjero porque sus asesores son extranjeros, y es una cantidad millonaria que gastan en bots impresionante, impresionante”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador por sus comentarios sobre el tema y dijo que coincide con él en que no conviene una división en el movimiento: “Coincido con él en que tenemos que estar unidos para enfrentar el futuro de la nación y que tenemos que superar cualquier diferencia”.

Precisó que aunque no prevé hacer una denuncia por el espionaje, dejará sus derechos a salvo en el caso de Layda Sansores y actuará conforme a la Constitución en caso de que se presente alguna situación que lo afecte.

“Es que la ilegalidad no debe de ser una clave del éxito político. La ilegalidad debe de castigarse, porque de lo contrario no habría confianza en la convivencia entre los seres humanos en una sociedad como la nuestra”, indicó.

FBPT