"Siempre sí": Layda Sansores emitirá Martes del Jaguar sobre Ricardo Monreal

Aunque la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, había anunciado que el senador morenista Ricardo Monreal no sería tema a abordar durante la siguiente emisión del Martes del Jaguar, esta noche cambió de parecer y señaló que "siempre sí".

En su cuenta de Twitter, la mandataria estatal arremetió contra su correligionario, de quien apuntó que lejos de ser prudente, “me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento".

"Por eso… siempre sí, este #MartesDelJaguar, Ricardo Monreal, y responderemos a sus acusaciones”, adelantó.

A pesar de bajar la publicación donde Ricardo Monreal aparecía, con todo lo que eso implicaba, él, lejos de ser prudente, me acusa de guerra sucia y de fracturar nuestro movimiento.



Lo anterior, después de que Monreal Ávila acusara hoy que dentro del partido inició una “guerra sucia”, pero que, pese al “piso disparejo”, no se iba a “rajar” y seguirá en la contienda por suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2024.

La campaña anticipada que se inició desde hace 16 meses está generando estos desencuentros internos. El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado

“Siempre consideré que el anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial nos iba a generar este tipo de desencuentros y este tipo de confrontación, que puede ser el inicio de la ruptura del movimiento y poner en riesgo el triunfo en el 2024”, agregó Monreal Ávila.

Enfatizó que, a pesar de esta situación, confía en que prevalezca la prudencia entre los miembros de Morena y que él no se va a bajar de la contienda por la candidatura presidencial.

¿Por qué Layda Sansores había anunciado que no presentaría información relacionada con Monreal?

Sin embargo, esta noche cambió de parecer nuevamente, por lo que para el próximo martes se esperan revelaciones relacionadas con el morenista.