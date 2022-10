AMLO a Layda Sansores y Ricardo Monreal: “no hay que pelearnos”

Las revelaciones que anunció la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en contra del coordinador de los senadores de Morena, no afectan a ninguno de los dos, pero no debe convertirse en una pelea interna en Morena, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Conozco a Ricardo desde hace tiempo, ya dije de Layda, es para abrazarla siempre la quiero mucho, entonces, no hay que pelearnos”, resaltó el Presidente.

López Obrador reconoció que los audios no contienen elementos perjudiciales para sus carreras políticas, pero resulta dijo, “de mal gusto”.

“No afecta nada el pleito la gente está muy consciente, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta; miren como les fue a los de la chachalaca y la guacamaya no eso no funciona, no afecta y hay que también acostumbrarnos sino tener confianza en que la gente tiene criterio”, recomendó el mandatario.

Recordó que desde que Ricardo Monreal decidió renunciar al PRI y convertirse en candidato de la oposición, han luchado juntos por defender la democracia. Además, advirtió que una acción de este tipo, puede tener un efecto búmeran para quien la lleva a cabo.

“A veces eso tiene efecto de búmeran perjudica a quien suelta ese tipo de cosas, no afecta políticamente, hasta puede beneficiar, sin duda es de mal gusto, sin duda, no debe prevalecer eso, yo estimo muchísimo, la quiero mucho, mucho, la admiro por ser luchona a Layda Sansores, que ha enfrentado todo, me consta, represión fraudes, es una mujer de lucha con convicciones y también respeto a Ricardo Monreal, lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que tomó la decisión de abandonar al PRI”, dijo el Presidente

