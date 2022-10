¡Los gatos también pueden entrenarse! 10 tips para lograrlo

Los gatos son animales muy independientes por lo que podrías pensar que es imposible entrenarlos, por lo que te compartimos 10 tips para que puedas lograrlo.

Si tienes ganas de entrenar a tu gato es posible, requerirás de paciencia y constancia para lograr este cometido. Antes de comenzar con el entrenamiento debes pensar qué es lo que quieres lograr en el comportamiento de tu gato, pueden ser cosas tan simples como que sepa cuando lo estás llamando por su nombre, aprenda a usar su arenero, que aprenda a entrar en su transportadora para cuando salgan de viaje o asistan a citas con el médico veterinario, que deje de rascar y dañar tus muebles entre otros.

Entrenar a tu gato es muy útil para que aprenda a socializar de mejor manera con otros gatos, perros o cualquier animal e incluso a sentirse más tranquilo cuando está en presencia de otros humanos, además de evitar ratos estresantes para ti y para él como cuando debes asearlo o llevarlo al veterinario.

Haz que los entrenamientos sean cortos

No cambies de aprendizaje hasta que el anterior esté dominado

No delimites un lugar

Pide ayuda de otras personas

Dale recompensas

Intenta entrenarlo antes de darle comida

Háblale bonito cada que logre algo nuevo

No lo castigues

Busca palabras o movimientos para cada acción

Ten paciencia

Procura que el tiempo que dediques al entrenar a tu gato sea corto y se sienta lo más natural posible. El tiempo que un gato presta atención en una actividad es corto, por lo que deberás observar su comportamiento para saber cuándo es el momento adecuado para comenzar la lección del día.Es muy importante que te concentres en una lección a la vez, sabemos que estás muy entusiasmado en enseñarle cosas nuevas a tu michi, pero es muy importante que no avances hasta que tengan un aprendizaje dominado.Cuando estés seguro de que tu gato aprendió la lección debes llevarlo a otra zona de tu casa e intentar que repita lo que le haz enseñado, si acostumbras a tu gato a que haga ciertas acciones en un área delimitada después será difícil que se comporte como esperas en otras zonas.Si únicamente vives en compañía de tu gato puede parecer que este paso no es importante, pero si quieres que sea sociable con otros animales y personas es muy importante acostumbrarlo a la interacción con otras personas.Utilizar algunos premios ayudará a que tu gato asocie su buen comportamiento con una recompensa, puedes utilizar catnip, un troito de alguna comida que le guste como jamón o premios especiales para gato. Puedes acompañar este proceso con un sistema de “clicks”, así cuando tu gato escuche el sonido sabrá que hizo algo bien y lo premiarás.Usualmente los gatos te hacen saber cuando quieren que les alimentes, por lo que puedes aprovechar ese momento del día para entrenarlo, así sabrá que si hace bien lo que le pidas será recompensado con comida.Utilizar el refuerzo positivo con tu michi es muy efectivo, reconocer mediante palabras bonitas cuando ha hecho algo bien, de inmediato asociará un tono de voz amable con una acción positiva.No debes castigar a tu gato durante el entrenamiento, esto sólo hará que se aisle y te vea como una amenaza, por lo que fracasarás en el entrenamiento y podrías hacer que se aleje de ti de manera general.Acompañar cada acción que quieras que haga o deje de hacer tu gato con una palabra o movimiento específicos hará que asocie más rápido lo que le estás pidiendo, evita palabras que utilices con normalidad como “no”, ya que esto podría confundirlo.Recuerda que el entrenamiento lleva tiempo, cada paso nuevo podrá involucrar mayor o menor tiempo, por lo que es muy importante que en todo momento tengas paciencia y seas constante.Recuerda que el entrenamiento dependerá mucho del temperamento que tenga tu gato, por lo que es muy importante que observes su comportamiento a lo largo del día para poder identificar el momento adecuado para entrenarlo. Si tu gato es muy juguetón deberás enfocarte en sesiones cortas, si le gusta mucho comer es recomendable hacerlo antes de que le des de comer para que lo asocie con una recompensa, si no disfruta mucho moverse deberás darle un empujoncito y animarlo.