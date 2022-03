Mario Delgado pide a Morena salir casa por casa y convencer a la población para la revocación de mandato

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a militantes y simpatizantes del partido a cumplir su compromiso el 10 de abril, por lo que dijo que deben salir casa por casa para convencer a la población, porque "ustedes son con quien cuenta el Presidente de la República".

Al participar en el encuentro municipalista de Morena, indicó que están a 35 días de la fecha histórica del 10 de abril, cuando se celebrará la revocación de mandato.

Delgado enfatizó que el 10 de abril los militantes y simpatizantes del guinda no le pueden fallar al Presidente de la República, mucho menos ante lo que, dijo, es el intento de sabotaje de la derecha y de las autoridades electorales.

"Este 10 de abril no podemos fallar. Tenemos la misión de fortalecer y profundizar la democracia: darle todo el poder al pueblo. Y lo vamos a hacer sin un peso del Gobierno, ni un peso del partido. Somos respetuosas y respetuosos de la ley; no somos iguales a los conservadores. Sobre todo, ante los ataques de la derecha y el intento de sabotaje de las autoridades electorales, que no quieren que la gente se entere de este nuevo derecho y se empodere".