Mario Delgado presenta plataforma de morena para la denuncia de delitos electorales.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó la plataforma #DefiendeLaTransformación, una iniciativa a disposición de las y los ciudadanos para presentar cualquier conducta irregular que pretenda alterar el resultado de la elección.

“Es un instrumento para que la ciudadanía pueda denunciar intentos de fraude electoral, intentos de amenazas, de chantaje, de extorsión. Es una plataforma para garantizar el voto libre y secreto y proteger la voluntad del pueblo de México”, subrayó.

En conferencia de prensa, invitó a militantes, simpatizantes y a la ciudadanía en general, a defender la voluntad popular y no permitir que nadie vulnere el derecho de la gente a votar libremente este 2 de junio. “Invitamos a nuestros militantes, simpatizantes a defender al voto; a que se respete la voluntad del pueblo”.

El dirigente morenista comentó que todas las denuncias que se realicen serán anónimas y seguras y se podrán enviar a los siguientes canales oficiales: “puedes denunciar a través del siguiente sitio web , enviando un correo a denuncia@defiendelatransformacion.com, escaneando el código QR, o mandando un WhatsApp al número 55 40667362”.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó la plataforma #DefiendeLaTransformación. Foto: Especial.

El dirigente morenista apuntó que la plataforma pretende, a su vez, difundir cuatro objetivos para proteger los derechos políticos de la gente: 1) no vender el voto; 2) denunciar la extorsión; 3) votar sin miedo, y 4) cómo votar.

“Primero, no vendas tu voto. Ahí lo que hemos dicho es: toma siempre lo que te den y vota por quien quieras; no te dejes engañar, no vendas tu voto. Segundo, denunciar la extorsión. Si alguien en el trabajo los presiona, los intimida, los amenaza, no hagan caso: el voto es libre y secreto; no permitas que te extorsionen y reportar, porque nosotros estaremos atentos a esta información. Tercero, votar sin miedo. Ya sabemos que la oposición va a tratar de infundir miedo en aquellas secciones electorales donde saben que tenemos una clara preferencia. Decirle a la gente que no se deje intimidar. Denuncien sin miedo, denuncien quién está intimidando. Cuarto, cómo votar. Encontrar la ubicación de la casilla en este sitio que ha establecido el INE; que lleven a sus familias, amigos, que hagan una fiesta democrática el próximo 2 de junio. El horario para votar entre las 8 y las 6. Y por supuesto, voten todo Morena”, destacó.

Mario Delgado también llamó a denunciar en la plataforma la guerra sucia y recomendó enviar fotos, videos y audios de todas las conductas irregulares. “¿Qué le pedimos a la gente que mande? Videos, fotos, que mande audios, mensajes, correos de las conductas irregulares. Cada semana hemos denunciado estas noticias falsas; propagandas de ataque; fotos o videos con información falsa, dudosa, truqueada, mensajes con mentiras. Entonces, que también nos ayuden a denunciar la guerra sucia en esta plataforma”.

JVR