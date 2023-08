Mario Delgado vive en 'Fantasy land', no se da cuenta de irregularidades en el proceso, afirma Ebrard

En Ciudad del Carmen, Campeche, Marcelo Ebrard afirmó que el líder nacional de Morena, Mario Delgado vive en “Fantasy land”, porque no se da cuenta de los presuntos acarreos y desvío de recursos públicos en favor de Claudia Sheinbaum, y recientemente en un evento de Adán Augusto López Hernández; rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador avale esas acciones.

En conferencia de prensa en esta ciudad, el excanciller fue cuestionado por un reportero local sobre las prácticas del acarreo en un acto de Adán, y el apoyo volcado del gobierno de Layda Sansores a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México durante las asamblea informativas que realizó en esta entidad.

“Te voy a pedir que luego me des algunos elementos para mandárselos a Mario Delgado porque vive en ‘Fantasy land’ y no sabe lo que nos estás diciendo”, dijo en torno irónico Ebrard.

Ante los señalamientos reiterados del aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación sobre los supuestos actos ilícitos de otras corcholatas, Mario Delgado respondió el martes que la representante de Ebrard, Malú Micher sólo le presentó unas cartas pero no pruebas de las irregularidades.

El extitular de Relaciones Exteriores descartó que AMLO esté en la idea de consentir los acarreos en favor de otras corcholatas. “Yo no pienso que el presidente López Obrador dé su aval a esas cosas. El presidente es el principal promotor de que haya una encuesta con una boleta libre y secreta. Eso a mí me consta”.

Añadió que un mandatario poderoso puede decidir lo que quisiera en la elección de Morena, incluso definir con un acuerdo político entre los aspirantes, sin embargo, “él dijo: ‘no, hagan… que sea una encuesta’ y se manifestó en favor de ello, entonces eso hay que reconocérselo a él. Sí es un mérito grande”.

Sobre el llamado de unidad que realizó este jueves Claudia Sheinbaum al resto de las corcholatas, Marcelo Ebrard sostuvo que lo único que se pide es que respeten la voluntad del ciudadano para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la 4T, y cumplan los acuerdos que firmaron en junio pasado.

“Nosotros no estamos promoviendo que se divida. El que divide es el que viola el acuerdo, no nosotros. Nosotros no hemos violado el acuerdo. O sea, no hay, no conozco, yo no le he pedido que me hagan un evento a ningún gobernador de todo el país, no he violado ninguna de las disposiciones”, sostuvo.

Finalmente opinó que está de acuerdo en mantener la unidad, nada más que la base es que haya respeto a lo firmado en el Consejo Nacional de Morena.

JVR