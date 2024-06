Marko: El PAN necesita replantearse ante malos resultados en elección

Con un profundo reconocimiento de que la alianza Fuerza y Corazón por México no sumó suficiente y no lograron quitarse la etiqueta del PRIAN durante el proceso electoral, el dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, aseguró que se necesita replantear al partido para crecer en un futuro inmediato, ante los malos resultados que se obtuvieron.

En entrevista con La Razón y de cara a la reunión de la Convención Nacional del PAN que se realiza hoy, aseguró aseguró que la labor del PAN en los últimos años ha sido la de resistir los embates del Gobierno y de sus candidatos, ya que, junto con la sociedad civil, lograron detener la extinción del Instituto Nacional Electoral (INE), la reforma eléctrica, entre otras.

Cortés Mendoza desmintió que busque una reelección, pues los estatutos del partido no lo permiten, por lo que dijo que es necesario una nueva dirigencia que impulse de nueva cuenta al PAN a ser el mayor partido de oposición.

Mencionó que están abiertos al diálogo ante una posible alianza o acercamiento con Movimiento Ciudadano (MC), luego de las voces que han sugerido alejarse del PRI y buscar fortalezas en esa fuerza política; además que están a la espera de un acercamiento con el nuevo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum para buscar soluciones a los grandes problemas del país en seguridad, salud y economía.

¿Cuál es el saldo de la pasada elección? Yo creo que lo que logramos fue resistir frente a un embate de un Gobierno autoritario, que no respetó la ley; que se metió de cuerpo entero en la elección, y por ello hemos dicho que esta fue una elección de Estado.

A pesar de ello, Acción Nacional saca votaciones malas, similares a las de 2018, en las cuales no logramos crecer como lo hubiésemos planteado; en materia de senadores y diputados vamos a tener un número muy parecido. Digamos que lo que se logró es resistir el embate diario del Presidente, contra Acción Nacional, contra sus candidatos.

¿Sirvió la alianza con el PRI y con el PRD? Yo creo que sirvió en el 2021 con muchos distritos federales, ya que fue determinante para después poder evitar que se destruyera el Instituto Nacional Electoral, al Inai, evitar que hubiera una reforma energética que aumentara los capitales, las inversiones; en ese momento dio buenos resultados la suma de los partidos.

Ahora en 2024, como proyecto para la presidencia, Xóchitl Gálvez saca más votos como proyecto que lo que logramos en 2018, y lo que logramos en 2012.

La alianza suma, pero no suma lo suficiente, ya no logramos quitar esa etiqueta del PRIAN, pues lo hacía el Gobierno y MC porque buscaban cargar los negativos del PRI, pero al final la suma de votos podía ganar. Lo que tuvimos que haber presentado es que teníamos un proyecto más allá de los partidos y no era otro modelo de Gobierno; obviamente eso daña la percepción de nuestros candidatos.

¿Seguirá la alianza nacional y legislativa? Todos los legisladores de la coalición tenemos un compromiso de cuidar los contrapesos, más allá de si seguimos o no en lo electoral, hay un mandato constitucional y en eso estamos, porque formamos un compromiso y el del PAN es claro y sostenido durante la próxima Legislatura. Así como una parte de los mexicanos votaron porque siga este modelo de gobierno, otra parte votó para cuidar los equilibrios y contrapesos, y tenemos que hacer honor a ellos.

Nosotros vamos a resistir y confío que todos los demás legisladores podamos generar esa contendiente y protección a la Constitución, pues nosotros no estamos cerrados a dialogar, ya que estamos dispuestos a construir en materia legislativa

Marko Cortés

Dirigente nacional del PAN

¿El PAN requiere de una refundación o una continuidad? Lo que requiere es entender, es que desde 2003 inició la caída de votos del PAN, pues la mejor votación que tuvimos fue con Vicente Fox, luego en 2003 tenemos la primera bajada y, en 2006, apenas ganamos la presidencia; ya en el 2012 siendo gobierno perdimos la presidencia y nos vamos a un tercer lugar.

Posteriormente en la elección de 2018 quedamos a los 18 puntos que hoy también estamos; por ello es claro que lo que logró esta dirigencia es resistir el embate y ahora es claro que tenemos que replantear, que debemos hacer para volver a crecer, porque no lo hemos logrado y hay que decirlo, pues lo que podemos decir, es sólo que resistimos, pero no crecimos y lograr el impacto que queríamos dar con una candidatura que pidió la gente.

No logramos la convicción que era, lo que México necesitaba y, como PAN, tenemos que actualizar nuestros métodos de elección, tenemos que modernizar al partido y acercar a los jóvenes.

Algunos panistas mencionan una posible alianza con MC, ¿podría darse? En el Senado, para lograr contener cualquier reforma, tenemos que estar todos los legisladores de oposición, ya que faltan dos para la mayoría calificada y lo que buscará el Gobierno es adquirirlos al costo que sea.

Vamos a resistir y confío que todos los demás legisladores podamos generar esa contendiente y protección a la Constitución, pues nosotros no estamos cerrados a dialogar, ya que estamos dispuestos a construir en materia legislativa. Por ejemplo, estamos a favor de mejorar el Poder Judicial, pero es eso y no debilitarlo, porque es claro que puede funcionar mejor, pero lo que quieren hacer es controlarlo.

Nos preocupa que vayan a una votación en las calles con los jueces, pues lo que van a provocar es que los grupos delictivos quieran tener a su juez, y le den recursos legales y no; por ello habría jueces de consigna y que representen claros intereses de poder y eso no le conviene a México. Lo que queremos es que el Gobierno pueda dialogar y que no quiera doblegar a partidos para imponer a sus jueces.

¿Se ha entablado algún tipo de diálogo con las ONG que los apoyaron, qué se ha dicho y sobre todo qué piensan sobre crear una nueva fuerza política? Hemos hablado con varias organizaciones y lo que les hemos dicho que lo que se requiere de manera inmediata es evitar que se malinterprete la sobrerrepresentación, pues sólo se permite 8 por ciento y no más que eso, pues se pretende dar 70 por ciento de representación en la Cámara de Diputados.

Si bien un 60 por ciento votó por ellos, un 40 por ciento no lo hizo y es así como debe quedar integrada, por ello, sociedad y partidos debemos generar una convicción para que no pase.

De entrada, veo que todos quieran participar y que se estén involucrándose ya que necesitamos una democracia participativa, no sólo en las campañas, sino de manera permanente, por ello es bienvenida la participación de todos y que mejor que podamos concurrir para mejorar.

¿Cómo va el proceso de cambio de dirigencia? Por estatutos debemos renovarnos y tenemos hasta julio para crear la Comisión Organizadora del proceso de renovación, y esto va a ocurrir el próximo 29 de junio y ahí, se presentarán los resultados electorales, los comparativos de las últimas elecciones, los saldos y se van a confirmar dos comisiones, la que tendrá que hacer propuestas para mejorar el partido y la otra, es para que sea el árbitro del proceso de renovación de la dirigencia.

En el proceso de renovación de la dirigencia se habla de una simulación para dejar a un incondicional, ¿qué piensas de esto? Tiene que haber un proceso electivo donde todos se pueden inscribir, pues el objetivo es relanzar al partido y sacarlo para crecer, por ello es bienvenida la competencia.

Alejandro Moreno ha planteado una posible reelección en el PRI, en tu caso, ¿piensas en una reelección? Por supuesto que eso no se puede, el estatuto nuestro es muy claro, del dirigente del partido sólo se puede reelegir una vez y yo ya fui reelecto en 2021, por eso tiene que hacer una elección de un nuevo dirigente, sí o sí, por ello no se puede. Nosotros somos los primeros en exigir la normatividad electoral y tenemos que respetar nuestros propios estatutos.

Ante la definición en el Congreso y la mayoría calificada, ¿para qué le alcanza al PAN ante las reformas que se vienen? No sólo va a ser necesaria la fortaleza del PAN, sino de la sociedad y de la oposición, pues hay que construir un contrapeso para evitar que se siga dañando al país.

¿Cuál es tu pronóstico para los siguientes meses con Claudia Sheinbaum en la presidencia y dónde queda el PAN? Vamos a estar siempre proponiendo soluciones en los estados y municipios, porque México va a contar con el PAN como el primer partido de oposición, por eso espero una verdadera apertura para buscar soluciones y donde se gobierne de manera racional y no ideológica.