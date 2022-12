Este martes llegará a San Lázaro la iniciativa presidencial en materia electoral

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este martes enviará la reforma a la ley electoral, ante la imposibilidad de que la oposición apoye su propuesta de modificar la Constitución.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que será enviada por la mañana al congreso de la unión.

“Se tiene previsto que mañana se envíe en el transcurso de la mañana, hay sesión, entendemos que se tiene prevista sesión doble a las 11 y a las 5 de la tarde, así que debe estarla recibiendo el congreso en el transcurso de la mañana”, señaló el secretario de Gobernación.

El Presidente López Obrador reconoció que sólo hará modificaciones puntuales, pues no le alcanzan los votos para cambiar a la Constitución.

“Es la iniciativa de reforma a la ley electoral, porque no debe de sorprendernos es normal, no van a votar los PRI y los del PAN por la reforma constitucional que hemos propuesto, porque como ellos sostienen y muchos más, el INE no se toca, entonces van a detener la reforma no tienen mayoría, pero sí tienen los votos que se requieren para impedir una reforma constitucional, de 500 votos se necesitan 334 para que pueda llevarse a cabo la reforma y no los vamos a alcanzar porque están juntos como siempre el PRI y el PAN y ya dije que aun cuando hay militantes del PRI y del PAN y sobre todo ciudadanos que sí quieren, como este es un grupo de elite son los partidos y no quieren quedarse sin dinero, ni que siga teniendo presupuesto excesivo el INE van a votar en contra, entonces no tenemos esa mayoría que se requiere para la reforma constitucional, pero si tenemos mayoría para que se apruebe la reforma electoral la ley secundaria y ahí vamos a llevar a cabo algunos ajustes”, dijo el Presidente.

En ese sentido, dijo que tampoco pensó que el padrón electoral pudiera pasar a manos del gobierno federal.

“Es un invento, como la magia negra, que queríamos manejar el padrón electoral, imaginen eso, ni por aquí me pasó nunca , me vine a enterar hace una semana, pero son muy cretinos, mienten como respiran y cínicos, es la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna o calumnia que algo queda, eso no está pero a lo mejor por eso creyeron y pusieron sus mantas de que el INE no se toca, porque tampoco leen, otra de las contradicciones de siglos el hecho de pensar que la ignorancia va aparejada con la pobreza, no, no, la gente humilde con mucha sabiduría y hay gente que supuestamente está muy informada y actúan de manera muy irracional, la ignorancia no está como se supone abajo, o únicamente abajo, no, la ignorancia está en sectores medios y en sectores altos”, dijo López Obrador.