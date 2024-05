Máynez acusa a Gálvez de plagio de ideas

Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano (MC), acusó a la candidata del PRI y del PAN de haberle copiado las propuestas que su partido ha realizado durante la campaña presidencial.

“Inmediatamente después de que yo digo algo lo repiten. Es natural, así es; si plagiaron su tesis y si han plagiado todo a lo largo de su vida, creo que es una manera de ejercer no solamente la política, sino la vida misma y yo voy a seguir construyendo una visión”, expresó.

Insistió en que no se ubica en tercer lugar, como algunas encuestas apuntan, y en reunión con alumnos de la Universidad Latinoamericana, campus Del Valle, expresó que hay encuestas manejadas como propaganda política.

Recordó el Simulacro Electoral Universitario donde quedó en segundo lugar con 23.1 por ciento de votos: “Yo saqué tres veces más votos que la candidata del PRI y del PAN. ¡tres veces! y fue un ejercicio de simulacro universitario que no organicé yo. Yo ni siquiera sabía que iba a suceder, y es algo que ha ido sucediendo en todo el país”.

MC ha puesto la seriedad en los debates, además de propuestas sin caer en confrontaciones, aseguró el emecista. “A nosotros nos ha tocado ponerle seriedad, ponerle propuestas, ponerles causas a los debates presidenciales”, aseguró el candidato presidencial de MC, en entrevista con medios de comunicación, y dijo sentirse contento, pues estos encuentros han permitido que la sociedad conozca las ideas y propuestas de “la visión de país que hemos construido para México”.

Inmediatamente después de que yo digo algo lo repiten. Es natural, así es; si plagiaron su tesis y si han plagiado todo a lo largo de su vida, creo que es una manera de ejercer no solamente la política, sino la vida misma y yo voy a seguir construyendo una visión

Jorge Álvarez Máynez, Candidato presidencial de MC

A los alumnos les dijo que en su visión la participación democrática no radica en dividir el voto pues “el voto no es de nadie de antemano. Las campañas justamente tienen ese propósito: que las personas expongamos nuestras propuestas, que expongamos nuestra visión de país y la gente elija”.

Explicó que su partido ha planteado una ruta para que México no se convierta “en una democracia fallida”, la cual parte de no polarizar a la ciudadanía y con ello encuentren alternativas de participación y de difusión de sus ideas.

Álvarez Máynez señaló que “la inmensa mayoría del país no piensa que seamos Venezuela, no piensa que seamos Cuba” pues detalló, la estabilidad macroeconómica, además de los incrementos al salario son palpables; así mismo resaltó que las personas pueden salir a expresarse, salir a las calles a marchar; además de haber una boleta electoral y debates presidenciales “y eso no hay en Venezuela”, sentenció.

“Si hay en Venezuela lo que hay, no solamente es culpa del populismo, primero de Chávez y luego de Maduro, también de los poderes fácticos y las oligarquías venezolanas, de los medios de comunicación venezolanos, de los grandes poderes en Venezuela que ocasionaron un desastre económico y social para que la gente llevara a Chávez al poder”, acusó.

El abanderado emecista recalcó la necesidad de México por tener más universidades y planteó, a través de un modelo de “finanzas públicas sanas, con un sistema de pensiones corregido y un modelo de descentralización del sistema educativo y que las personas puedan estudiar cerca del lugar que viven y que puedan vivir cerca del lugar en el que trabajan”.