Máynez “prepara la cancha” para Segundo Debate con video al estilo futbolero

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) Jorge Álvarez Máynez compartió en redes sociales fotografías de su asistencia este sábado al ensayo del debate acompañadas de una narración al estilo futbolero, donde se escucha: “señoras y señores, hoy debate Máynez. No me llamen, no me escriban. Hoy no existo. Y me importa un carajo todo”.

En una grabación como si fuera narración de un partido de fútbol, aparecen escenas de Jorge Álvarez en el primer debate mostrando las ilustraciones con que defendió su proyecto y lo dicho por sus adversarias a quienes en el primer encuentro mostró algunas de sus propuestas en caso de ganar la Presidencia de México.

Hoy acudí al ensayo del debate de mañana acompañado de mi hija Constanza, de 7 meses.



Todo lo que quiero para ella, lo quiero para cada una de las niñas y cada uno de los niños de México 🇲🇽. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/bYGmJHgWwv — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 28, 2024

A través de sus redes sociales, el candidato presidencial de MC compartió fotografías de su asistencia este sábado al ensayo del debate donde estuvo acompañado por su esposa y su hija Constanza, de siete meses de edad.

La mañana de este domingo el abanderado ‘fosfo’ le recordó a todos sus seguidores y simpatizantes que hoy es el segundo debate presidencial, a través del video de apenas 12 segundos que de fondo tiene como música ambiental el himno de la UEFA Champions League.

Previo al segundo debate entre los presidenciables, emecistas se sumaron a la euforia de su candidato mostrando apoyo; tal es el caso de Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, quien también hizo referencias futboleras: “Por México, Álvarez Máynez lo dará todo en la cancha este domingo 28 de abril a las 8 pm (hora del centro). Acompañémoslo en el siguiente partido para seguir construyendo el México Nuevo”, publicó en la red social X.

Este domingo hay debate y vamos a dejarlo todo en la cancha. Pero el verdadero debate lo haces tú: pic.twitter.com/lnAlvEK2lm — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 27, 2024

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, compartió un meme, en el cual se lee la frase: “¡Con todo en el debate del domingo!”, escribió en redes sociales aludiendo a que ya se encuentra en el segundo lugar de las preferencias.

Este domingo es el segundo debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE). Claudia Sheinbaum Pardo, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl Gálvez Ruiz debatirán sus propuestas en materia de crecimiento económico, empleo e inflación; infraestructura y desarrollo; pobreza y desigualdad; así como cambio climático y desarrollo sustentable.

Los moderadores son Adriana Pérez Cañedo y Alejando Cacho quienes ya recibieron las 75 preguntas hechas por ciudadanos y éstos elegirán ocho para exponerlas a los candidatos.

