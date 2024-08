"El Mayo" Zambada relata cómo lo emboscaron y secuestraron; aquí su carta íntegra

Este sábado, el abogado Frank Pérez, quien representa a Ismael "El Mayo" Zambada, presentó una carta donde el líder histórico del Cártel de Sinaloa hizo varias revelaciones sobre su detención.

En la misiva “El Mayo” Zambada asegura que fue emboscado, secuestrado y trasladado sin su consentimiento a Estados Unidos, donde fue detenido.

La carta mide dos cuartillas y está escrita en primera persona.

Escrito difundido. Foto: Especial.

Escrito difundido. Foto: Especial.

Ismael “El Mayo” Zambada confirmó que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, lo engañó para emboscarlo, golpearlo y trasladarlo contra su voluntad a los Estados Unidos.

Ismael "El Mayo" Zambada también reveló que tendría una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el exlegislador recién asesinado Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Así, de acuerdo con la misiva de Ismael "El Mayo" Zambada, un grupo de hombres lo atacó, tiró al suelo y colocó una capucha sobre su cabeza.

"Me ataron y me esposaron, luego me forzaron a subir a la caja de una camioneta. Durante todo este calvario, fui sometido a abusos físicos que resultaron en lesiones significativas en mi espalda, rodilla y muñecas".

"Vi un gran número de hombres armados vestidos con uniformes militares verdes que asumí eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Estaba acompañado por cuatro miembros de seguridad, de los cuales dos se quedaron fuera del perímetro", refirió.

Los dos que entraron con Isamel "El Mayo" Zambada eran José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, un miembro de su equipo de seguridad de mucho tiempo.

A la par, contó que entre los hombres también distinguió a Joaquín Guzmán López, y quien le hizo una seña para seguirlo.

"Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas involucradas, lo seguí sin dudarlo. Fui conducido a otra habitación que estaba oscura", relató.

En dicha habitación se dio la emboscada en donde -acusa- sufrió violencia física. Posteriormente, cuenta que lo llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia en donde lo obligaron a subir a un avión privado.

"No había nadie más a bordo del avión excepto Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró entre 2½ y 3 horas, sin escalas hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí, en la pista de aterrizaje, donde agentes federales de Estados Unidos tomaron custodia de mí", refirió.

Así, Ismael 'El Mayo' Zambada descartó que no se rindió ni cooperó voluntariamente para su detención. "Fui traído a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y en contra de mi voluntad", acotó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR