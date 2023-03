MC declina contender en Edomex y Coahuila

Movimiento Ciudadano (MC) hizo oficial que se baja de la contienda electoral para buscar las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila este año, decisión que desató reclamos de partidos de oposición, particularmente del PRI, que acusó al partido naranja de ser “cobarde” por no unirse a la alianza Va por México.

El instituto naranja expuso que “la vieja política ya pactó”, pues aseguró que el tricolor y Morena se pusieron de acuerdo para repartirse ambos estados “a cambio de impunidad y para seguir viviendo del poder”.

“Es muy sencillo de demostrar el pacto: en Coahuila, los partidos del Presidente —el Verde, PT y Morena— van separados para que gane el PRI. Y en el Estado de México vamos a ver a toda la maquinaria priista trabajando en favor de Morena”, sostuvo MC a través de un comunicado.

Además, los emecistas señalaron que, durante cada proceso electoral, el PRI ha culpado a MC de sus derrotas y Morena, de ser “comparsas” del bloque opositor.

“En esta elección no tendrán ningún pretexto para seguirnos culpando. Se va a demostrar que la única alianza es la del PRIMOR… Nos vemos en el 2024”, señaló.

Durante una reunión de la Comisión Operativa partidista, el coordinador nacional de ese instituto político, Dante Delgado, dijo que “frente a la vieja política tiene que surgir una nueva… Se ven constantes descalificaciones a MC, como si nuestro trabajo fuera, desde el Gobierno, estar con los mismos de siempre”.

Además, el senador emecista Juan Zepeda, quien se perfilaba para ser candidato en la contienda mexiquense, dijo que esto no significa que su partido se ausente del proceso en la entidad, pues vigilarán las campañas.

“Va a haber un derroche de ambos proyectos y, gane quien gane, tendrán en Juan Zepeda y en Movimiento Ciudadano un contralor para exigirle resultados”, dijo.

Agregó que su partido concentrará los esfuerzos rumbo a la elección presidencial y también para ganar los congresos y así “regresarle el espíritu autónomo a los órganos que hoy son objeto de ataque y este desmantelamiento”.

La decisión de MC fue objeto de críticas y recriminaciones del lado opositor, pues el PRI acusó al partido naranja de “cobarde” y no estar “a la altura de la crisis que vive el país” ni de tener el valor de ser opositor al Gobierno de Morena.

“México no necesita tibiezas como las de Movimiento Ciudadano. Hoy la ciudadanía y los partidos nos hemos definido en un bloque opositor, que avanza unido para defender el país de la destrucción que traen los gobiernos de Morena. ¡MC no pudo con el reto de enfrentarse al poder!”, escribió el dirigente nacional Alejandro Moreno, en Twitter.

Las declaraciones de Alito Moreno fueron respondidas por el líder de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, quien le dijo que el problema de Va por México es el propio Moreno Cárdenas.

“El gran problema de la alianza eres tú. Por eso ni los candidatos de tu partido te quieren en sus campañas”, aseveró.

Alegó que los priistas ya se cansaron de repetir que en MC “les quitamos votos”, pues aseguró que estos argumentos han sido la fachada del partido para intercambiar gubernaturas por embajadas.

El coordinador priista en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo no estar sorprendido del anuncio de un partido “lleno de políticos que han contendido por muchas siglas”, pues mencionó que MC apenas cumple los requisitos mínimos para mantener su registro.

“Movimiento Ciudadano ha buscado pretextos para no ayudar a Va por México. No va a participar en los comicios porque no tiene capacidad, ahora, para hacer campaña y sumar votos. Ésa es la verdad; ya los veremos perdiendo el registro en el 24”, dijo el legislador.

El líder del PRD, Jesús Zambrano, también se sumó a las críticas hacia MC y consideró que, con el retiro de la contienda, este partido “demostró no tener niveles de competitividad”.

Dijo que lo que se esperaba no era su desistimiento, sino que se sumara a la alianza Va por México para frenar a Morena, pero al no ser así, llamó a MC que pida a sus simpatizantes que voten por ésta.

Además, también pidió a quienes fueron perredistas en apoyo a Juan Zepeda, quien “se llevó una parte importante de las simpatías electorales perredistas”, que vuelvan al PRD.

“Ojalá y que escuchen este respetuoso deseo que yo expreso públicamente, que en el curso de las campañas hagan un llamado para que los votos de los simpatizantes de MC se sumen a los de la coalición”, dijo en entrevista con medios.

Hasta el cierre de esta edición, el PAN no se había manifestado sobre la determinación de MC.