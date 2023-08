MC: desacredita Dante cierre de filas con Alfaro; reviran con más respaldos

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, desacreditó el espaldarazo que 87 liderazgos de su partido en Jalisco le dieron al gobernador Enrique Alfaro, quien anunció el martes un distanciamiento con el instituto naranja y a quien más de un centenar de otros líderes estatales sumaron ayer su apoyo.

No obstante, algunos de los 87 alfaristas ratificaron su respaldo al mandatario y contradijeron los señalamientos del coordinador nacional de MC.

Delgado Rannauro aseguró que los firmantes del pronunciamiento público con el que cerraron filas con el gobernador el miércoles no estaban enterados de dicho documento y que han sido amenazados.

“Resulta que, al más puro estilo de la vieja política, se publicó un desplegado con sus firmas sin haberlos enterado del contenido del mismo”, sostuvo.

En este documento, los dos senadores emecistas por Jalisco, 12 de los 13 diputados federales por el estado, los 16 diputados locales y sus 57 presidentes municipales amagaron con seguir los pasos del gobernador Enrique Alfaro y apartarse de ese partido, al advertir que no pueden normalizar su presencia en un proyecto que minimice a su entidad.

En respuesta, Delgado Rannauro señaló que, “a ellos y a quienes están siendo objeto de chantajes y amenazas para esta y futuras acciones (publicar un desplegado), les pido que no se mortifiquen: cuentan con Movimiento Ciudadano”.

Dijo que el partido naranja ha sido la vía para “derrotar a la política tradicional” y se continuará con ello “gracias a quienes han entendido que son más importantes las personas que los partidos”.

El también senador mencionó que la polarización no es el camino para el movimiento ni para el país.

“El 2024 nos está poniendo a prueba a todos. Aquí habrá sensatez y se tomarán las mejores decisiones para el beneficio de Jalisco y de México”, sostuvo.

Sin embargo, al menos los 16 diputados locales que firmaron el desplegado dejaron ver que todos están con el mandatario, toda vez que compartieron el documento en sus redes sociales, con excepción del legislador Eduardo Ron, quien no tiene actividad constante en Internet.

Además, el diputado federal Mario Alberto Carrillo aseguró a La Razón que todos los firmantes estuvieron de acuerdo en suscribir el llamado de respaldo al gobernador, a quien han acompañado desde que era legislador en Jalisco, “para que no pareciera que está solo”.

“Fue un asunto que concentramos todos y que estuvimos de acuerdo. Hasta donde yo platiqué con mis compañeras y compañeros, presidentes municipales, diputados, los que me tocó platicar, estuvimos de acuerdo totalmente en esta firma porque, además, lejos de ser un comunicado difícil o duro, manifiesta una opinión respecto a un grupo político encabezado por el gobernador Enrique Alfaro… pero no significa que eso vaya a provocar una crisis mayor”, declaró en entrevista.

Negó que esto signifique una ruptura con su partido, sino un llamado a “todos” para establecer comunicación en torno a la ruta que se habrá de seguir en 2024.

“Nosotros en ningún momento hemos establecido o advertido un asunto de rompimiento; por supuesto, lo que estamos pidiendo es estar en las opiniones, participar de las opiniones y en la construcción de una ruta para el 24, que sea lo más conveniente para todos”, dijo.

Ahondó en no se puede terminar “de manera tajante” una sola ruta y “cercenar” la posibilidad de tomar otras vías que se revelen conforme se desarrolla el panorama político.

“Eso nos atomiza, nos puede aislar del escenario político que se va reconfigurando y se va reconstruyendo día a día. Esto debe de ser una mesa, un grupo de gente que establezca, conforme cambian los escenarios, mecanismos que puedan ajustar la ruta hacia el 2024. Esto es dinámico, no es estático, cambia todos los días”, declaró.

Insistió en que el ánimo de esto no es imponer su visión, sino que sea considerada dentro de la discusión.

“Es un llamado para todos los que quieren construir hacia el 24. La presencia de Enrique (Alfaro) en Jalisco, durante estos casi 12 años de historia del alfarismo, se ha construido con muchos escenarios. Si alguien está convencido y ha vivido una política de cambios tan diversos y de trajines en la política, ha sido Enrique Alfaro”, dijo.

Ayer por la tarde, más de un centenar de emecistas, integrantes de la estructura de dirigentes partidistas en Jalisco, se sumaron al respaldo del gobernador Enrique Alfaro y confrontaron los señalamientos de Dante Delgado.

“A lado de los liderazgos que tienen un cargo de representación popular (los 87 firmantes del primer pronunciamiento del miércoles), en Jalisco somos cientos de personas que todos los días estamos luchando para cambiar la historia, haciendo buenos gobiernos, para defender y cuidar a nuestro estado”, apuntaron.

Este nuevo desplegado fue suscrito por 189 coordinadores municipales, miembros del Consejo Estatal, la Coordinación Ciudadana, la Secretaría de la Coordinación Estatal, la Comisión Operativa y el coordinador operativo estatal, José Manuel Romo, todos funcionarios de MC, pero sin cargos de representación popular.

Gobernador de Jalisco ya se reúne con Xóchitl

Luego de que el martes marcó un distanciamiento con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, el gobernador emecista de Jalisco, Enrique Alfaro, tuvo ayer un acercamiento con la aspirante del Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez.

La senadora panista, quien anoche participó en Zapopan en el penúltimo foro regional del Frente Amplio por México, fue recibida durante la mañana de este jueves por el mandatario en Casa Jalisco.

El mandatario local compartió en redes sociales una fotografía junto a la legisladora, a quien describió como su amiga y una “mujer valiente por la que tengo gran respeto”.

“Como gobernador del estado, dialogar con las personas que definirán el futuro de México, conocer su visión y exponerles la situación de nuestro estado siempre será un ejercicio productivo. Estimada Xóchitl, ésta será siempre tu casa”, escribió.

Momentos después, la senadora panista aclaró que el encuentro no fue más que un saludo en el que no se abordó el tema de la disrupción en el partido naranja, por “respeto”.

Gálvez Ruiz reiteró que, en caso de ser designada la representante del Frente Amplio, sí buscará acercarse al dirigente nacional emecista, Dante Delgado.

“Platicamos, básicamente hablamos de toda la historia que seguí para llegar aquí después de la FIL, aquí en Guadalajara. Hablamos de la situación del país que tenemos; obviamente no quise ahondar en el tema interno de MC, por un tema de respeto. Yo he dicho claramente que cuando yo tenga algún nombramiento, que en este momento no lo tengo, buscaré a su dirigente, Dante Delgado, y por el momento sólo quedó en un cordial saludo”, declaró.

Al conocerse la noticia del encuentro, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, celebró el diálogo entre Xóchitl Gálvez y el gobernador, a quien le pidió dialogar con el coordinador nacional de MC para que se unan a la alianza.

“Parte de las ventajas que tiene Xóchitl Gálvez es que ella logra sumar y unificar; no sólo ha unido a todos los panistas, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y dirigentes, pues ha unido hasta a quienes no están en el Frente Amplio por México. Casos de emecistas destacados que han dicho que, si queda como responsable, están dispuestos a sumarse”, dijo.

Dijo esperar que Movimiento Ciudadano se una al Frente Amplio por México para hacer una coalición estatal y nacional, pero en caso de que no se lleve a cabo, aseguró que las puertas están abiertas para Enrique Alfaro.

“Espero que Enrique Alfaro logre convencer al presidente nacional, Dante Delgado, para que podamos ir a una coalición nacional y estatal de al menos cuatro partidos”, explicó.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, también aplaudió el encuentro, pues dijo que “es momento de sumar y de cambiar para mejorar. Celebro la iniciativa de Xóchitl Gálvez de buscar a Enrique Alfaro y su equipo para incorporarlos en el comité del Frente Amplio. Debemos cerrar filas y unirnos rumbo al 2024. ¡Vamos a ganar!”, dijo.

En entrevista con La Razón, mencionó que la senadora sostuvo que el PRD siempre ha estado abierto a que MC se sume a la alianza, pues es “hora de sumar y todos los que estén dispuestos a caminar, tienen las puertas abiertas”, sostuvo.