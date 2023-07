'Yo no me voy a bajar', asegura Enrique de la Madrid.

El aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid, aseguró que no se retirará de la contienda y no declinará por alguien más hasta que haya un resultado definitivo.

A su paso por Durango como parte de las actividades para recolectar las simpatías que le permitan avanzar a la siguiente etapa del proceso, el exsecretario de turismo aseguró que se mantendrá hasta el final.

No obstante, afirmó que en caso de que la encuesta sea ganada por la senadora panista Xóchitl Gálvez, entonces podría adherirse a su equipo; pero en caso contrario, será al revés.

“Yo nunca me salgo de una película hasta ver el final. Primero, porque no me voy a bajar; segundo, porque aquí de lo que se trata es que logremos saber hasta el final quien es la persona más competitiva o más competente. Si fuera ella hasta el final pues tendrá mi apoyo, pero si no fuera será al revés”, declaró.

Agregó que si él decidiera retirarse del proceso, entonces dejaría de servirle al proceso para ganarle a Morena.

JVR