'No me van a doblar': Loret de Mola habla previo al careo con Pío López Obrador

Previo al careo con Pío López Obrador, el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que no lo doblarán, luego de la demanda que interpuso el hermano del presidente de México por 400 millones de pesos por la difusión de videos en donde se le ve recibiendo sobres amarillos.

"Sabemos que estamos enfrentando un sistema, sabemos las presiones que hay al Poder Judicial, pero lo único que puedo garantizar es que no me van a doblar por más presiones que quieran ejercer; vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea, porque estamos seguros de que la justicia prevalecerá, pues quienes son corruptos van a terminar pagando y quienes ejercemos el periodismo saldremos librados", destacó.

Desde el Juzgado 62 del Poder Judicial de la Ciudad de México dijo que, en los videos, Pío López Obrador es explícito y dice que de todo está enterado su hermano, que el dinero que recibe es para su hermano y que son entregas periódicas; “un sobre con 400 mil, una bolsa con un millón de pesos, pero el que tiene que venir a enfrentar la justicia soy yo”.

'Es una violación a la libertad de expresión'

Aseveró que el mundo está al revés, pues pese a presentar los videos en donde es evidente la entrega de recursos de manera clandestina, ahora lo acusan a él por hacer su trabajo.

"Aquí vengo al mundo al revés por presentar los videos del hermano del presidente, Pío López Obrador recibiendo clandestinamente dinero en efectivo en sobres amarillos, resulta que el acusado soy yo, y me parece que esto es una muestra más de cómo ha ido escalando la agresión del régimen en contra de la libertad de expresión", indicó.

Loret de Mola explicó que Pío López Obrador demanda a tres personas; a él por 200 millones de pesos, a Latinus por otros 200 millones de pesos y a David León Romero, quien aparece con él en los videos por otros 200 millones de pesos.

Mencionó que Pío López debe aclarar a dónde fue a parar el dinero, porque reiteró que fue para apoyar a su hermano Andrés Manuel López Obrador en sus aspiraciones, además que fueron recursos que no se reportaron a las autoridades electorales. "El presidente no ha podido explicar de qué vivió tantos años y esto arroja luz de donde estaba recibiendo dinero".

Indicó que hay una suerte de presión en contra del Poder Judicial.

Mientras que el abogado de Loret de Mola, Patricio Hidalgo Estrada dijo confiar en las autoridades ya que es una violación a la libertad de expresión.

David León también llega a juzgado por careo de Pío López Obrador

David León Romero, quien también fue acusado por Pío López Obrador aseguró que llega a la audiencia, pero aclaró que no sabe el motivo, aunque solo aclaró que fue demandado por Pío López Obrador y se encuentra en toda la disposición de colaborar.

"No estoy del todo informado, me citaron a una audiencia, es un procedimiento civil, y como lo he dicho siempre, colaboraré. Colaboraremos siempre que la autoridad lo requiera como lo hemos hecho durante estos tres o cuatro años. Estoy demandado -es Pío López Obrador el que lo demanda- me parece que si", dijo a pregunta de los medios.

Pío López Obrador entró por una puerta adyacente sin la presencia de medios.

Se prevé que la audiencia dure cuatro horas por lo menos.

