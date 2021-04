“Me faltaron al respeto; me tienen al borde de la renuncia”

Con un documento en las manos, el diputado Porfirio Muñoz Ledo se presentó en el recinto legislativo de San Lázaro, pausando los 13 meses de encierro obligado por la pandemia, para dar sus argumentos en tribuna contra la extensión del mandato por dos años del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

“Traigo, por cierto, aquí un currículum de 27 páginas del señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, que revelan que no sería capaz de ninguna forma de abyecta complicidad”, comentó el legislador de Morena, con la “biografía sumaria” de 20 páginas.

Antes de terminar el primer párrafo, diputados de la oposición y la morenista Inés Parra, quien también votó en contra, hicieron una serie de preguntas a Muñoz Ledo, cuyas respuestas, al no tener límite de tiempo, extendieron su participación por una hora con 45 minutos, como si fuera una comparecencia, en la que lo mismo cuestionó al Ejecutivo federal, que a su coordinador, Ignacio Mier Velasco, para dar paso a un duro debate de un solo lado.

Como si la tribuna otorgara vitalidad, un rejuvenecido Muñoz Ledo, vestido con un traje oscuro y corbata clara a rayas soltó, con voz más firme que cuando presidió la Cámara de Diputados en el primer año de la presente legislatura:

“Este es un tema de dignidad. Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria, a este insensato proyecto de violar la Constitución Política del país”, aseveró.

Porfirio Muñoz Ledo, Diputado de Morena

En ese año, 1988, Muñoz Ledo dio comienzo a su vida parlamentaria en el Congreso de la Unión, como senador del Partido de la Revolución Democrática, tiempo en el que interpeló 13 veces al entonces presidente Miguel de la Madrid, en su último año de gobierno, hecho que fue considerado el fin de un ritual en la historia moderna de México.

Treinta años después, el 1 de diciembre de 2018, el diputado de Morena se encargó de entregar la banda presidencial al ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, hecho que 28 meses después, parece lejano, luego del distanciamiento provocado por el tema migratorio, su imposibilidad de reelegirse y la extensión de mandato.

“Yo no veo que haya, y no creo, porque lo conozco desde hace mucho tiempo, un acto de ilegalidad del Ejecutivo. Presionar a sus compañeros, no me gusta éticamente por los principios del partido, pero no es ilegal”, comentó en una de las respuestas ante la cascada de preguntas que brotó desde las curules de la oposición.

En dos ocasiones preguntó por su coordinador de bancada y cuando lo ubicó en su curul soltó sin más un “ahí está Nacho; Nacho, qué gusto. Nacho Mier, no transmitas instrucciones, no se vale. No se vale, Nacho, porque, tú eres un hombre de bien y, permíteme, déjeme terminar, estoy respondiendo y te toca a ti”.

“Además, no se vale, traigo aquí el nombre de aquí de dos compañeras, que en la primera ronda de la Comisión de Justicia opinaron en contra del proyecto, las sustituiste de inmediato y votaron como tú querías”, dijo en medio de los aplausos priistas, panistas, perredistas y emecistas.

Mier Velazco, aclaró, daría respuesta más tarde por alusiones, por lo que Muñoz Ledo tiró otro obús: “te pregunto, Nacho, ¿por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido?, ¿por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena, gastando cifras multimillonarias? ¡El tribunal me acaba de dar la razón!”, casi gritó, mientras señalaba con el dedo índice de su mano derecha.

Rodeado por una decena de legisladores de su bancada. Mier Velazco parafraseó a Voltaire para responder que “puedo necesariamente estar en contra de todo lo que usted dice, pero daría mi vida por respetar el derecho que tiene a expresarse, lo he escuchado, porque se lo merece y lo respeto. Quiero decirle a ese académico que entre derecho y justicia, un transformador, un liberador, un revolucionario, opta por la justicia”, dijo.

Muñoz Ledo no lo soltó y pidió de nuevo la palabra para enfatizar que “quienes dicen que la justicia está antes que el Derecho, se remontan al señor Maquiavelo, que decía que el fin justifica los medios (…) que es el origen de todas las tropelías, de todas las invasiones, de todas las vejaciones al ser humano. Quien lo dice, se auto condena”, concluyó y regresó a su casa.