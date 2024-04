“Me han tratado muy bien”, dice el Presidente en su última Bancaria

Tras exponer los resultados en su Gobierno ante la 87 Convención Bancaria, entre chascarrillos, exaltar el crecimiento en la relación comercial con Estados Unidos, y despedirse del sector financiero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a cuidar los tratados comerciales, pero sin permitir que se vulnere la soberanía nacional ni que el país se convierta en un protectorado.

Este viernes, el mandatario clausuró la que para él representa su última Convención Bancaria, debido a que este año culmina su sexenio, por lo que subrayó que se deben procurar los tratados comerciales, sobre todo con el país vecino del norte, tras haber logrado desplazar a China y Canadá para convertirse en el principal socio comercial.

“Hay que decir, como nunca la integración en lo económico, no podemos separarnos, nos necesitamos mutuamente nada más, hay que tejer fino para que se respete nuestra soberanía, que nos integremos pero que haya respeto, que sea el pueblo de México que elija a sus gobernantes de manera democrática y que México nunca sea protectorado o colonia de ningún país extranjero, porque México es un país libre, independiente y soberano. Como diría el gran filósofo cantinflas, ahí está el detalle”, dijo.

Con este motivo, hizo un recuento de su gobierno en diversos ámbitos, como seguridad, dentro de lo que destacó una baja en homicidios, secuestro y otros delitos, como resultado de su política de priorizar la atención a las causas.

“No se puede enfrentar el mal con el mal, no es la ley de Talión ni es el diente por diente, porque si fuera eso nos quedaríamos chimuelos, tuertos… No se puede enfrentar la violencia con la violencia”, exclamó.

En materia económica, destacó la recuperación de empleos tras la pandemia, que ha llevado a México a estar cerca del “empleo pleno”, así como que el salario promedio de los trabajadores sea de más de 17 mil pesos.

Declaró que el país llegó a ser uno de los países con los salarios más bajos en el mundo, “una gran injusticia y una pérdida del poder adquisitivo del 70% durante más de 30 años”.

El mandatario también subrayó el “fenómeno del fortalecimiento del peso”, que no se había visto en mucho tiempo, aunque admitió que en los últimos días había sufrido una caída, lo que calificó como positivo porque “ya estaba muy fortalecido”.

Sobre las remesas, dijo que para él representaba una “bendición” el nivel al que han crecido, pues aseguró que fue gracias a éstas que se sostuvo la economía mexicana durante la pandemia y evitó, incluso, que se cometieran delitos como el robo”.

En otro punto, prometió que se continuará con el respeto a la soberanía del Banco de México y las políticas que se implementen porque gracias a ellas se ha logrado controlar la inflación.

Agradeció al sector financiero su colaboración para alcanzar metas como mejorar el salario mínimo.

Como conclusión de su mensaje, el titular del ejecutivo aseguró que de lo que más se siente orgulloso es de haber reducido los niveles de pobreza en el país.

“En nuestro gobierno, cinco millones de personas salieron de la pobreza y eso es el esfuerzo de todos, en esto han ayudado todos”, dijo.

Como último mensaje a la Banca por el trato que recibió y que, a su consideración, devolvió en el mismo sentido.

“Ya me voy a Palenque en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado. Me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos, les he tratado también con respeto y he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno”, dijo.

Y aunque pidió saltar diapositivas para no “balconear” a nadie, resaltó que en 2023 la banca alcanzó utilidades históricas al llegar a más de 273 mil millones de pesos en ganancias.

Resalta condiciones para construir un país próspero

El país continuará transitando por un proceso de transformación profunda, en materia macroeconómica y financiera, las condiciones son favorables para seguir construyendo un México próspero, con mayor bienestar para todas las personas, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O.

En la clausura de la 87 Convención Bancaria, aseguró que la dependencia federal tiene el compromiso de seguir avanzando en la dirección correcta, para una transformación que promueva un “futuro más inclusivo, respetuoso del medio ambiente y socialmente justo”.

Ramírez de la O destacó en su discurso algunas medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el aumento del salario mínimo, la eliminación de la subcontratación y “extensos” programas sociales para adultos mayores, discapacitados, jóvenes y pequeños productores.

Destacó que se logró un incremento en el consumo, el cual se ubica en 4.3 por ciento, que antes se ubicaba en 2.8, lo cual lo convierte en un impulsor firme y estable de la economía.

Comentó que, como parte de las políticas prioritarias de esta administración, se procuró reforzar los ingresos de las familias en los deciles más bajos, lo que ha abonado a que cinco millones de personas salgan de la pobreza, y a realizar grandes proyectos en las zonas de mayor olvido en el país, mismos que no se hacían en más de tres décadas.

“El desempeño de la economía mexicana también es en parte reflejo de la relocalización de las cadenas de suministro a nivel global”, apuntó Ramírez de la O.

En cuanto al flujo de capital, México se posicionó como uno de los principales destinos de Inversión Extranjera Directa (IED), al recibir más de 36 mil millones de dólares en 2023.

“Uno de los factores más importantes detrás de este indicador, ha sido la relocalización de las empresas y cadenas productivas. Esta dinámica se observa en el incremento de 39.2 por ciento real de la inversión en construcción no residencial registrado en 2023”, aseguró.

El secretario apuntó que se crearon más de un millón de nuevas plazas de trabajo y los niveles de informalidad continuaron su tendencia a la baja, mientras que la tasa de desocupación se ubicó en mínimos históricos.

“Los salarios reales promedio en el Seguro Social mantuvieron su tendencia al alza, como lo han hecho desde 2021 al cuarto trimestre de 2023, lo hicieron en seis por ciento sumando 24 trimestres de crecimiento continuo”, dijo.

Respecto a las finanzas públicas, el secretaro de Hacienda retomó los datos del 2023 para asegurar un comportamiento “ordenado y disciplinado”.