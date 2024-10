‘Me hubiera gustado que el juicio de García Luna hubiese sido en México’, afirma Ricardo Monreal.

Al ser cuestionado respecto al caso de Genaro García Luna, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, dijo que “es triste que sea un tribunal del extranjero. A mí me hubiera gustado como mexicano que el juicio hubiese sido en México. Por eso es oportuna la reforma judicial y por eso es importante que llevemos a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros para terminar con la corrupción”.

El legislador afirmó que “hay muchos deslindes sobre la persona condenada, incluso aduciendo desconocimiento de sus actividades, pero ya no es oportuna esa actitud; hay que afrontarlo con toda seriedad y responsabilidad lo que sucedió y lo que pasó”.

Y aunque señaló que él no quisiera meterse en el tema sobre si es correcta la sentencia de 38 años de cárcel, Ricardo Monreal mencionó que lo importante no es la condena sino lo que sucedió.

“Lamentablemente, en esta Corte es que en Estados Unidos se enjuició al Estado mexicano como un narcoestado en el pasado reciente, en gobiernos que toleraron o que no descubrieron que había esta colusión, esta complicidad, protección o promoción de la delincuencia organizada, del crimen organizado en nuestro país”, afirmó.

Asimismo, aseveró que no quería meterse con el expresidente de la República, Felipe Calderón. Ya que serán las autoridades las que determinen el grado de responsabilidad, y que no era prudente hacer un señalamiento ya que él no es fiscal, “ni soy Torquemada”, aseguró es solo un legislador que cree en la ley y que cree en la justicia.

A pregunta expresa de si sería necesario investigar a través de la fiscalía debido a que este caso debió de haber pasado primero por la extinta PGR y no por la Corte, expresó: “Sí. De todo esto que está resultando por un juicio en la Corte extranjera, no habla sino de omisiones y de falta de investigación en el territorio nacional”.

JVR