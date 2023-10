'No me importa', dice Xóchitl Gálvez sobre encuestas que no la favorecen

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseveró que no le importa lo que dicen las encuestas actuales, que la colocan muy por debajo de Claudia Sheinbaum, porque aseguró que ella no se ha “robado la lana” para promocionarse.

Entrevistada por los medios de comunicación al asistir al segundo informe del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, incluso respondió al comentario de Mario Delgado, quien afirmó que los astros le dieron la señal de que Sheinbaum será la Presidenta de la República: “Creo que no vio bien, es Xóchitl”, ironizó.

Criticó que las calles poblanas estén tapizadas de bardas y espectaculares para promover a los candidatos de Morena y aseguró que la gente ya está harta y no le gusta que se recurran a esas estrategias.

Puebla tiene una cara distinta por la chamba de @eduardorivera01. Promesa que hizo, promesa que cumplió.



Mientras se quitaban estancias infantiles en todo el país, aquí se abrieron 70 nuevas.



¡Las cosas se hacen, no se platican! ¡Felicidades!#LaloRiveraElCambioEsContigo pic.twitter.com/NigcMH2UEk — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 15, 2023

Por ello, ante la pregunta sobre las encuestas que la colocan muy por debajo de Sheinbaum, la senadora del PAN subrayó que no le importa.

“No me importa, no me importa porque la verdad todavía no empieza, a mí no me conoce el 50%, ella tiene 5 años usando recursos públicos, se le cayó el Metro por robarse la lana del mantenimiento. Entonces más bien que dé cuentas de lo que han hecho en Morena y sus aliados con los recursos públicos, tienen tapizado Puebla de espectaculares, tiene tapizado el estado de bardas.

“Y yo pregunto, quién paga todo eso, pues el pueblo, o sea muchos estados están tapizados, estuvieron tapizados por espectaculares de Claudia, bardas, entonces realmente traen muchísimo recurso público a favor de las candidaturas de ellos, pero eso a la gente ya le hartó, a la gente no le gusta”, declaró.

Ante el cuestionamiento sobre la elección de candidatos en Puebla, evitó emitir una opinión de los aspirantes de Morena y se limitó a decir que conoce en el Congreso a Ignacio Mier y a Alejandro Armenta.

Sin embargo, sobre el proceso interno del Frente Amplio por México puntualizó que los partidos en lo local se están ocupando de definir al abanderado a la gubernatura y dijo que el alcalde poblano se ubica en una posición “muy competitiva”.

TE PUEDE INTERESAR Mujer ofrecía paquetes de viajes y vacaciones falsos en Ecatepec; así operaba

“Yo lo que tengo entendido que, por supuesto al ser el alcalde de Puebla está muy competitivo en las encuestas, se está trabajando con todos los partidos para llegar a un consenso, pero bueno yo creo que esa es una decisión que están tomando los partidos locales, pero sí se perfila como un personaje muy competitivo”, comentó.

Gálvez rechazó que, como aspirante presidencial, le afecte la labor que Rivera ha hecho en Puebla, porque consideró que la crítica más bien es hacia la Federación que no apoya a los municipios.

“La crítica es que el gobierno estatal y federal no le dan ni un peso a Puebla, yo creo que la crítica debe ser direccionada a que el gobierno federal tiene abandonados a los municipios, no les da recursos para la seguridad municipal, no les da recursos al gobierno del estado. Yo creo que el alcalde ha hecho mucho para lo poco que tiene, por eso necesitamos que cambie el gobierno federal, para que se vuelva a trabajar con los gobierno estatales y municipales sin importar el color”, declaró

Síguenos también en Google News

Leo