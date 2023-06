Me inclinaría por Claudia, pero al mismo tiempo por Ebrard: Poniatowska, en selección de ‘corcholata’

La escritora Elena Poniatowska aseguró que de las 'corcholatas' que se disputan la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por parte de Morena, ella sólo se inclinaría por dos para que sean elegidos como candidato: Claudia Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard.

En una entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola, en la que fue cuestionada sobre sus preferencias electorales, afirmó que aunque no le gusta el tema de las 'corcholatas', porque "abarata" los procesos electorales, si le dieran a elegir entre todos los aspirantes presidenciales se inclinaría por cualquiera de ellos dos que vaya ganando.

"A mi eso de las 'corcholatas' no me gusta, se me hace que… Sí, porque vulgariza, abarata elecciones que para muchos de nosotros son muy importantes. Así, hacer una chistosada de 'corcholatas' no me gusta y también lo veo con mucho interés porque yo tengo mucha simpatía por dos candidatos: por Marcelo Ebrard y por Claudia Sheinbaum", dijo al periodista Carlos Loret de Mola.

Pero, ¿Qué los hace especiales de los demás aspirantes?

Elena Poniatowska explicó que las razones por las que votaría por el excanciller es porque comparten el origen francés, además que se conocen desde hace años. En cuanto a Claudia Sheinbaum Pardo, lo haría porque como mujer, dijo, está interesada en que una figura femenina gane la Presidencia de la República, pues en México esto no ha sucedido.

"Son gente que conozco hace años, Ebrard sobre todo porque ya ves que tiene el origen francés y yo fui scout de los franceses. Pues por, ahorita por cualquiera de los dos que vaya ganando. Obviamente pues como soy mujer, pues claro que me interesa muchisimo pues que aparezca la figura de la mujer; ahorita estamos atrasados en cuanto a América Latina, ya ha habido muchas mujeres desde Eva Perón y nosotros no hemos tenido ni una sola" comentó la escritora galardonada con el Premio Nacional de Periodismo 1978.

Al explicar sus motivos, Poniatowska señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador se 'sacó de la manga' al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.

"Por Adán Augusto solamente me dio el premio de periodismo hace mil años y fue cuando lo conocí. Yo creo que se lo sacó de la manga (el presidente) López Obrador, de repente apareció", destacó.

Y de los demás aspirantes ¿Qué opina?

Por otra parte, durante la entrevista, Elena Poniatowska afirmó que hay aspirantes que quieren ganar, pero para su desgracia van a seguir queriendo, como es el caso del petista Gerardo Fernández Noroña o de Manuel Velazco, del Partido Verde a quien calificó como "un niñito trajeado muy bonito".

"No pues Noroña siempre quiere, pero va a seguir queriendo y Manuel Velazco, no ese es un niñito de allá de Chiapas. Tú (Carlos Loret de Mola) lo conoces igual que yo; es como un niñito trajeado muy bonito", expresó.

Oposición es nula

Finalmente habló sobre el panorama que ve en la oposición, el cual a su consideración no es muy alentador, ya que en ella no hay candidatos para presentar.

"No tenemos candidato, no hay a quien presentar, no hay; nosotros nos podemos quejar bien y bonito, pero no somos capaces de presentar una sola persona. Esa es una de las grandes fallas de la llamada izquierda , pero tampoco va a haber izquierda, pues si no hay candidato", concluyó Poniatowska.