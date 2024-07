"No me intimida", responde Marcelo Ebrard tras ataque de Donald Trump

"No me intimida", respondió el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a los supuestos embates en su contra por el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump.

Lo anterior, luego de que durante un mitin en Grand Rapids, Michigan, el expresidente estadounidense se habría lanzado contra Ebrard Casaubón al llamarlo "estúpido" y afirmar que "tiene un coeficiente intelectual por debajo de 50”.

Aunque en redes circula la versión de que los dichos de Donald Trump son un malentendido, refieren al encuentro que sostuvo en 2019 con Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores. El magnate contó que planteó al canciller que México debía desplegar 28 mil soldados en la frontera para frenar la migración hacia Estados Unidos o, de lo contario, aumentaría los aranceles.

Según el magnate, Ebrard accedió sin esfuerzo, y agregó: “Nos dieron todo lo que quería, obtuve todo de México y de esta persona estúpida, de bajo coeficiente intelectual. Es un individuo con un coeficiente intelectual bajo. Toma su coeficiente intelectual, te lo garantizo, está por debajo de 50 o 60 puntos”.

🗳️📌 TRUMP SE BURLA DE EBRARD: "TIENE UN IQ DE 50"



En un reciente discurso en Michigan, Donald Trump se centró en criticar a México y a su política exterior.



Refiriéndose a Marcelo Ebrard, ex Secretario de Relaciones Exteriores de México, Trump lo descalificó diciendo que… pic.twitter.com/ldzZIwri9S — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 20, 2024

¿Qué dijo Marcelo Ebrard?

Al respecto, Ebrard consideró que las declaraciones del Donald Trump tienen un tinte político, con el único objetivo sumar adeptos a su campaña presidencial; además, afirmó que el candidato republicano no lo intimida.

"Cuando te insultan en campaña ,como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump, siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos", escribió el excanciller en su cuenta de X, y agregó: "nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza".

Sheinbaum respalda a su próximo secretario de Economía

Por su parte, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, salió en respaldo de Marcelo Ebrard, a quien calificó como "uno de los mejores servidores públicos de México".

"Lamento el lenguaje soez del expresidente Trump y desde luego discrepo de su opinión sobre Marcelo Ebrard", escribió la próxima mandataria federal en su cuenta de X, donde auguró que Ebrard "será un gran secretario de economía".

