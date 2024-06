Medios más importantes del mundo destacan triunfo arrollador de Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México

Medios de comunicación del mundo destacaron este martes el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones que se celebraron este domingo en nuestro país, en donde la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia se convirtió en la primera mujer presidenta de México.

Este martes 4 de junio, medios de Estados Unidos, Asia y Europa dieron la noticia, en ocasiones desde sus primeras planas, de que Sheinbaum Pardo consiguió un histórico triunfo en México al ser electa como la primera presidenta del país.

Es el caso de los diarios estadounidenses The Guardian y The Wall Street Journal, que presentaron la noticia como: “‘Presidenta’: Sheinbaum makes history in Mexico” (“Presidenta: Sheinbaum hace historia en México”) y “Mexico Elects First Female President” (“México elige a su primera presidenta”), respectivamente.

Claudia Sheinbaum, Mexico’s next leader, is a left-of-center climate scientist with a doctorate in energy engineering. Here’s what her track record reveals. https://t.co/tUhFKtjiiS — The New York Times (@nytimes) June 4, 2024

The New York Times, por otro lado, destacó la amplia victoria de Morena en cargos federales, pues escribió: “Mexico Gives Leftist Party Tighter Grip” (“México refuerza a su partido de izquierda”).

leer más Reconocen triunfo de la candidata ganadora presidentes y organismos

Finalmente, la revista científica Nature destacó el perfil científico de la próxima mandataria federal: “Mexico’s next president will be a scientist” (“La próxima presidenta de México será una científica”).

En Europa, el diario español El País dio la noticia en su edición de este martes bajo el título: “México da un triunfo arrollador a su primera presidenta”. En el mismo sentido, el diario francés Le Monde escribió: “Mexique Claudia Sheinbaum, première présidente” (“Claudia Sheinbuam, primera presidenta de México”).

También, el diario Vatican News presentó la noticia, bajo el título: “Mexican voters elect first woman president” (“Votantes mexicanos eligen a su primera mujer presidenta”).

Finalmente, en Asia, el diario Arab News destacó el rol histórico de la candidata al ser la primera mujer en ocupar el cargo con el título: “Claudia Sheinbaum makes history as Mexico’s first woman president” (“Claudia Sheinbaum hace historia como la primera mujer presidenta de México”).

Mismo caso en el diario The Times of India, que destacó: “Claudia Sheinbaum elected Mexico’s first woman president” (“Claudia Sheinbaum fue elegida como la primera mujer presidenta”).

