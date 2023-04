Mejía Berdeja propone sustituir la Policía Estatal en Coahuila

Tomando como referencia la desaparición de la Policía Federal, que fue sustituida por la Guardia Nacional, el candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que la Policía Estatal de Coahuila debe desaparecer.

Asimismo, el candidato dijo que es momento de terminar con la corrupción que ha sido sostenida en gran medida por los cuerpos policiales: “Es momento de dar paso a una nueva corporación policial, limpia y libre de ciertas prácticas”, refirió.

El ex subsecretario de Seguridad Pública federal indicó que el estar en un mando de seguridad, le dio la perspectiva para poder ver los problemas de inseguridad de frente y advirtió que tiene en mente un programa integral para mejorar los mandos policiales y de seguridad en general en la entidad.

"Es necesaria la creación de la nueva Policía Estatal, ya no más Gates, ya no más Fuerza Coahuila, no más PEC, (Policía Estatal Coahuila), no más PCC, (Policía Civil Coahuila), no más PAR, (Policía de Acción y Reacción).

"Hay historias de terror que ya hemos documentado de cuales han sido los estragos de la gestión de los mandos, sujetos apodados 'El Jaguar', 'El Hummer', 'El Bóxer' y demás, que además de que se han enriquecido terriblemente, con sueldos de jefe policiaco", indicó.

El político dijo que “Fuerza Coahuila”, se convirtió “en un Frankenstein que son los que regentean el cristal, el tráfico migrante, el robo a trenes y en parte el robo a casa habitación y también son los que han generado abuso policial, hay muertes de jóvenes, en Saltillo uno; hay muertes de periodistas, como 'El Valedor', y hay constantes abusos que se han documentado”.

Mejía hablo de crear una “Policía de proximidad”, que cuente con protocolos de derechos humanos y formación integral, como fue en su paso por la Policía Federal que dio origen a la Guardia Nacional.

DGC