Mensaje de Claudia Sheinbaum repetitivo, sin diálogo: Politólogos

Expertos en política nacional aseguraron que el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue puramente obradorista y enfocado hacia un solo sector de la población, dejando fuera a quien no eligió a Morena como partido en el poder.

En entrevista con La Razón, el politólogo por la UNAM, Hugo García Marín aseguró que los mensajes que dio en la Cámara de Diputados y en el Zócalo de la Ciudad de México, fueron más de partido, que de jefa de Estado, ya que le dedicó una buena parte a Andrés Manuel López Obrador y el Humanismo Mexicano.

“Me parece que el mensaje fue más para un público determinado, que es el obradorista, que no distingue de gobierno, partido o sociedad, pues considera que son uno mismo, por lo tanto, no se demuestra algo distinto”, explicó.

Señaló que en ningún momento dentro de sus mensajes o proyectos, mencionó al tema de desaparecidos o inseguridad que se vive en el país, tal es el caso que solo dedicó el último punto al tema. “No hay nada fuera del obradorismo, es el obradorismo y ya, no hay otras diferencias, ni con quien dialogar; ellos consideran solamente que son el pueblo”, indicó.

El politólogo externó que, si bien hace una estrategia basada en lo social, en los hechos no establece de donde va a sacar los recursos, ya que todo lo que propone “va a costar mucho”, aunque precisó, que el elemento nuevo es el elemento de distinción y cuidado hacia la mujer.

Mientras que el también politólogo de la UNAM, Francisco Javier Jiménez dijo que el mensaje de Sheinbaum Pardo fue muy acotado, ya que en ningún momento habla de reconciliación, no convoca a la oposición y no hace partícipes a quien no la eligieron a su proyecto, lo que supone que asume que se encuentra por encima de

“Es un discurso muy interesante, ya que plantea con toda claridad que su gobierno será de continuidad, además que se tomó varios minutos para enaltecer la figura de Andrés Manuel López Obrador, con muchas alabanzas y agradecimiento

Sin embargo, dijo que en ningún momento menciona a la oposición o la división de poderes, lo que “pareciera” que da el mensaje de ir solos durante el inicio de la administración, sin la figura de las demás fuerzas políticas. “El gesto de que haya dado un beso y abrazo a Norma Piña, habla de una persona educada que sabe guardar las formas, sin embargo, no hay mensaje de unidad, y reconciliación”, dijo.

Señaló que sus 100 acciones pueden ser realizables, pero aclaró que siempre y cuando haya participación de la iniciativa privada, ya que son grandes proyectos que requieren de dinero, y en la pasada administración se lo acabaron.

El experto en ciencias políticas, Vìctor Manuel Alarcón mencionó que Claudia Sheinbaum no se ha logrado apartar de las líneas argumentativas del expresidente López Obrador, y solo hace algunas referencias a las novedades que ella puede sugerir en la administración federal.

Señaló que los retos para Sheinbaum Pardo llega con los grandes retos de el sector salud, que no se ha podido reforzar, además de la seguridad, pues no ha mencionó una estrategia directa.

“Mencionan que el manejo austero ha sido exitoso y beneficio a la población, pero hay indicadores que aseguran el nivel de endeudamiento que hay. Lamentablemente no hay una persistencia de una política mejor diseñada y los programas no se pueden sostener de la nada. No hay grandes diferencias con lo que ya conocemos”, indicó.

