'Mensaje de SCJN fue una afrenta', dice Ignacio Mier; citarán a ministra presidenta y pedirán reporte de gastos al Poder Judicial

El aún presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró que el mensaje dado esta mañana por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para solicitar aumento presupuestal al Poder Judicial fue una “afrenta” para la población y un condicionamiento para garantizar la justicia.

A razón de esto, el coordinador de Morena anunció que se solicitará nuevamente la presencia de la ministra para que justifique el presupuesto que se pedirá y que, además, se solicitará un desglose profundo sobre el gasto en dicho poder, tras acusar que éste es uno de los más “opacos” para rendir informes.

“¿De qué se trata?, ¿qué mensaje quiere enviar al (Poder) Legislativo de que si no le damos lo que pide van a fallar los juicios en contra de legisladores, en contra de los integrantes de otros de los poderes? ¿Por qué en pleno proceso electoral, cuándo lo que demanda México es mesura por parte del Poder Judicial, que tiene muchos pendientes en México, lleva a los magistrados electorales en plena ebullición electoral?”, cuestionó.

En conferencia de prensa desde San Lázaro, el legislador poblano consideró que el acto encabezado esta mañana por Piña Hernández no tiene precedentes y que le resultó “lamentable” y oprobioso, es decir, de vergüenza.

“Parecería que la intención de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que, si no se les autoriza los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Es una afrenta para el pueblo de México y sus representantes populares”, dijo.

Además, señaló a la ministra de violentar las normas y utilizar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como “espada de Damocles”, por argumentar que se necesitará mayor presupuesto ante el “potencial incremento de asuntos que habrá de resolver” en el proceso electoral venidero.

Luego de acusar que se incurre en un “dispendio” de gastos en este Poder, Mier Velazco aseguró que la intención de Morena y aliados no tiene la intención de “asfixiar” presupuestalmente a la Corte, pues recordó que además el presupuesto llegará hasta el 8 de septiembre y será hasta entonces cuando comience su formal discusión.

“La respuesta puntual: así no; con amenazas, no; queriendo violentar, poniendo como espada de Damocles a Tribunal Electoral en procesos electorales para condicionar la decisión libre, constitucional, que tiene un legislador, no; en el respeto, sí; en el diálogo, también”, exclamó.

Luego de mencionar que ha invitado a la ministra a “dialogar” anunció que se le convocará nuevamente y pedirá a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación que solicite el desglose y análisis puntual del presupuesto del gasto en el Poder Judicial, para también conocer, dijo, “por qué razón una queja recurrente de las y los mexicanos es que no hay justicia”.

Planteó que la ministra pueda “rectificar” lo hecho y que se abra la posibilidad de que ambos se reúnan, una vez que el presupuesto sea enviado a la Cámara de Diputados.

Leo