Mercado dejó el equipo de Máynez por diferencias

Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, confirmó que las diferencias fueron las que la llevaron a dejar el cargo como vocera del aspirante presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez, además de que existe una clara inconformidad entre miembros de la bancada naranja con las decisiones del partido.

Entrevistada en la Cámara alta, rechazó entrar en detalles sobre su determinación, porque dijo que fue un asunto sobre el que ya hizo su planteamiento.

“Tal y como lo plantee, más bien mi planteamiento fue que no puedo ser vocera. Las diferencias se pueden tener y las tenemos todos, pero no seré vocera de la campaña en ese sentido. Ya lo planteé, no voy a plantear otra decisión, es eso, quedamos en buena relación porque se garantiza el derecho a la diferencia”, declaró.

Señaló que la intención es mantener la unidad en torno a Clemente Castañeda en el Senado y también con el liderazgo de Dante Delgado, como dirigente nacional del partido. Sin embargo, reconoció que en la reunión que tuvieron la mayoría de los integrantes de la bancada se manifestaron diferentes desacuerdos, que incluyen las decisiones por las candidaturas.

“Hay decisiones que se tomaron en el sentido de las propias candidaturas, unos estamos más conformes que otros, otros y otros no, creo que esas son cuestiones naturales cuando se toman ese tipo de decisiones, porque se toman en una instancia que es la Convención Nacional Democrática, que es la que vota las candidaturas y eso lo hicimos formalmente y obviamente que los espacios no necesariamente alcanzan para todas las personas”, indicó.

Cuestionada sobre candidaturas como la de Roberto Palazuelos, respecto a la que ella se había pronunciado en contra, evitó hacer comentarios sobre la postulación de candidaturas como la de Sandra Cuevas.

Dijo que, no obstante, los senadores que participaron en la reunión acordaron que la próxima semana, tras el registro de Jorge Álvarez Máynez como candidato presidencial, lo visitarán en su casa de campaña para dialogar sobre la agenda legislativa.