Día contra la trata: en México, 40 casos al mes en promedio

En el marco del Dia Mundial contra la Trata de Personas, en México se registraron de diciembre de 2018 a junio de 2022, mil 724 delitos en contra de mujeres y menores, lo que significa 40 delitos por mes y 1.3 por día.

De acuerdo con datos públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la actual administración federal, en el primer semestre de 2022 hay un aumento del delito de 18.3 por ciento respecto al mismo periodo, pero de 2021, al pasar de 278 a 329 carpetas de investigación.

De enero de este año a junio se vio un repunte del delito, ya que en enero fueron 35 carpetas de investigación; en febrero, 60; marzo y abril 55; y mayo y junio, con 66; sin embargo, abril de 2021 es el mes con el pico de denuncias en lo que va de la actual gestión con 64, de acuerdo al reporte de la dependencia.

Al respecto, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), dijo que en la materia el país está peor que nunca, ya que la trata ha venido incrementando de manera exponencial, siendo el grupo de las mujeres el más vulnerable.

“La trata contra las mujeres es la más conocida y la que genera mayores efectos negativos, pero existen otros tipos de trata, como la laboral, que es de las más invisibilizadas, porque se concentra en áreas rurales y la gente no la identifica como tal, pues le pagan poco, aunque la explotan”, explicó.

El experto mencionó que el problema depende de los estados, pues en algunos casos sí se reportan y se combaten, contrario a otras regiones como Guerrero, en donde no hay registros y hay un grave problema por el delito.

“Es un fenómeno que todavía se desconoce, a pesar de que se sabe que es una esclavitud moderna, aparte que las personas son amenazadas, lo que no ayuda a que la gente pueda denunciar”, comentó.

El también activista sostuvo que uno de los problemas es que las mujeres que son tratadas tienen hijos, pero a su vez se los terminan llevando para que no puedan salir de ese círculo, o en otros casos, hasta las mismas mujeres se dedican a ese delito, pues se convierte en un negocio familiar.

Rivas Rodríguez mencionó que también hay modalidades como la trata o atrapamiento de menores a través de redes sociales o videojuegos, además de que se cruzan otros delitos, como el tráfico, que se encuentra a la par y que afecta a migrantes.

Por su parte, Rosy Orozco, directora de México Unido contra la Trata, dijo que muchos municipios o alcaldías no hacen su trabajo, por ello se ponen en riesgo a decenas de mujeres, aunque en otros casos hay un combate frontal.

“Cada estado, municipio y alcaldía debe hacer su parte, ya que hay demasiadas personas o autoridades que son cómplices del mismo delito. En Coahuila, Estado de México y Tamaulipas han cerrado giros negros, pero son sólo tres de 32 entidades, por ello todos deben hacer su trabajo y combatir con fuerza la trata”, indicó.

La activista dijo que si no se combate el delito y sólo se declara es “pura simulación”, ya que permiten el establecimiento de giros negros que es donde explotan a decenas de mujeres en el país.

“Debemos dejar de ser cómplices y humanizarnos para combatir el delito, pues no se puede seguir con la trata de personas. Es importante no retroceder la ley y celebrar cualquier avance, pero hay personas que no quieren combatir el delito”, dijo.