Meta de vacunación contra COVID-19 para adultos mayores confronta a diputados

Marco Antonio Medina Pérez, legislador de Morena e integrante de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, aseguró que México tiene todos los elementos para cumplir la meta de vacunación contra COVID-19 establecida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para inmunizar a más de 15 millones de adultos mayores.

“Lo vamos a lograr, no tengo ninguna duda, se tienen los pedimentos, contratos y pagos anticipados para que nos entreguen las dosis necesarias para vacunar a toda la población de la tercera edad, se cuenta con los recursos necesarios, y se tiene la logística para que una vez que lleguen se distribuya a todo el territorio”, puntualizó en entrevista con La Razón.

Recordó que este miércoles, se inmunizó a 467 mil 642 adultos mayores, y se prevé llegar a las 500 mil dosis diarias de vacunas contra COVID-19: “De tal manera que si se mantiene el ritmo, fácilmente se logrará la cobertura completa”.

“El único riesgo es que las empresas no manden las dosis y no lleguen los pedimentos, que es lo que ha fallado mucho, pero la meta no está sacada de la nada, sino de los compromisos que se tienen, el plan ya incluye los pedimentos para 116 millones de personas, según nos informó el secretario Arturo Herrera”, expresó.