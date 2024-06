'¿Qué se tienen que meter investigadores de la UNAM en reforma al PJ?', cuestiona AMLO

Al reiterar que existen riesgos en la elección de jueces, magistrados y ministros, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó en contra de los especialistas de la UNAM por “meterse” a analizar las 20 reformas constitucionales que promovió su gobierno desde febrero pasado, entre ellas al Poder Judicial.

“Ahora, ayer, antier, estaba yo leyendo, salen los de la UNAM, claro, con línea seguramente de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo.

“Pues ya ni vi nada, ya sé, son predecibles. Yo les diría, ¿qué se tienen que meter? Sí, claro, ahí es donde se tiene que dar el debate, el análisis para transformarla (reforma judicial), todas las universidades tienen ese papel, pero inviten, escuchen a todos, no nada más los expertos, ya sabemos cómo opinan”, declaró AMLO.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó la semana pasada “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Presidente de la República”, donde advierte de múltiples retrocesos a la independencia judicial e imparcialidad en el acceso a la justicia para la ciudadanía.

En su defensa, López Obrador indicó que la reforma va a ayudar mucho a todos los mexicanos para ir limpiando de corrupción el Poder Judicial, porque “a todos nos interesa que haya un auténtico Estado de derecho, no un estado de chueco.

“Ya se los he dicho porque he estado aclarando de qué se trata, ellos lo saben, es un asunto de vanidad, ‘yo no pierdo un juicio en la Corte porque yo tengo ahí amigos’, cada corporación, un magnate destacado, uno, dos o tres magnates tienen injerencia.

“Es como los organismos independientes, autónomos, todos están tomados por los mismos grupos de intereses creados, por las élites y se supone que son organismos para servir al pueblo, atiendan a todos los mexicanos. No, están al servicio de minorías. A la larga, en el mediano plazo se lleva a cabo esta reforma y el país va a obtener, a acrecentar su prestigio en el mundo”, aseveró.

El mandatario reiteró que hay riesgos en las elecciones se los impartidores de justicia, siempre existen, “pero se equivoca menos la gente, no tener miedo al pueblo, tener confianza al pueblo”. Agregó que no se deben poner límites, excepto en el caso del uso de dinero, participación de instituciones en las campañas, “eso tiene que estar controlado”.

Expuso que debe haber una amplia participación de candidatos, e incluso los que ahora son jueces, magistrados y ministros pueden participar, demostrar que por su honestidad, rectitud y prestigio la gente los reelige; “no tengo otros bienes, ni departamento en Nueva York, ni tengo casa de campo en Valle de Bravo, de 30 mil, 50 mil metros cuadrados”.

Ironizó con la participación de algunos abogados como Ignacio Morales Lechuga, “que diga: ‘yo quiero ser ministro de la Corte, fui procurador con el licenciado Carlos Salinas, ahora soy notario, he hecho esto, esto y esto, y considero que la Corte tiene que ser autónoma y estoy en contra de la dictadura, del populismo y todo’, y ya.

“El hijo del historiador (Diego) Valadez. Y yo quiero ser ministro, esta es mi trayectoria, he escrito tantos libros con Salinas, pero fui reconocido en el Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM, soy maestro emérito y quiero participar’”, señaló en tono de burla.

