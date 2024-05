México atrae inversión extranjera, pero no a 'cualquier precio' ni que destruya su territorio: AMLO a Blinken

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que México busca atraer inversiones extranjeras, pero no a “cualquier precio” que represente la destrucción de su territorio como en el caso de la empresa Vulcan en Playa de Carmen, Quintana Roo; aclaró que no se ha expropiado esa empresa estadounidense.

“Nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio, que venga la inversión a destruir nuestro territorio, no, mejor que no vengan o que se vayan a otra parte. No estamos expropiando, es una clausura porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país”, advirtió AMLO.

En respuesta a las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien advirtió que la confiscación del terreno de la empresa Vulcan Materials “no es una buena forma de atraer inversiones”, dijo que éste no sabía de qué se trataba el tema.

“Lo que yo sostengo es que seria una aberración que se permitiera seguir destruyendo el territorio con un banco de materiales para construir las carreteras en EU”, aseguró AMLO, tras señalar que Blinken fue presionado por los congresistas para pronunciarse sobre el tema de Vulcan.

“Rechazaron de plano la propuesta (de México de adquirir la empresa) y empezaron a hacer presiones en el Congreso hasta ayer que creo fue el señor Blinken al Congreso, y los congresistas que apoyan a Vulcan en este ecocidio le dijeron que cómo iba a permitir que expropiáramos nosotros la propiedad de una empresa estadounidense.

“Yo creo que el secretario de Estado no sabía bien de que se trataba porque lo único que alcanzó a decirles es que esas acciones de parte nuestra afectaban la inversión. Cuando no. Que no era una buen forma de traer inversión, claro que no”, dijo el mandatario federal.

AMLO informó que el Gobierno propuso a Vulcan Materials la compra de las 1500 hectáreas que tienen en Playa del Carmen pero no quisieron, pues “como tienen muchas agarraderas, se sienten muy influyentes, pues están actuando con prepotencia”.

AMLO enfatizó que la empresa ha dañado al medio ambiente desde los tiempos de “(Carlos) Salinas, con Julia Carabias, que ahora es la paladina del medio ambiente, les dan permiso y empiezan a escarbar e incluso a utilizar dinamita”.

AMLO insistió en que se ha buscado una salida a la empresa, ofreciéndoles estudiar si en el área “se podía poner algo ecológico, aprovechando las albercas naturales que provocaron con toda la excavación que hicieron para sacar la arena”, pero Vulcan la rechazó.

Va continuar la clausura, no hay expropiación. Mientras yo sea presidente, no vamos a permitir que se siga destruyendo el territorio AMLO, Presidente de México

AMLO pidió el apoyo de las organizaciones de Estados Unidos que defienden con autenticidad el medio ambiente, “que sí están preocupados por el cambio climático. Ojalá nos ayuden, que se enteren, les vamos a mandar a todos un video… y va continuar la clausura, no hay expropiación”, resaltó.

