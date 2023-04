“México no es causante del tráfico de fentanilo”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respondieron al senador republicano Lindsey Graham, quien acusó a México de ser omiso para contener el tráfico ilegal de fentanilo a Estados Unidos, y le dijeron que “miente”, puesto que México no es el causante del problema.

“Él dice que nos quieren ayudar o que me quieren ayudar, y yo contesto lo mismo: nosotros los queremos ayudar, yo los quiero ayudar, pero vamos haciendo un análisis de la realidad. No se puede transformar una realidad que se niega o que no se conoce, por eso es importante poner a debate este asunto y hacerlo público, que la vida pública sea cada vez más pública”, pidió el Presidente.

Agregó que, de acuerdo con encuestas realizadas en Estados Unidos, el 39 por ciento de la población cree que las drogas son introducidas a ese país por migrantes, pero cuando se le pregunta sólo a militantes o simpatizantes del Partido Republicano, aumenta a 60 por ciento de las personas que creen que los narcotraficantes son los migrantes.

Esto ocurre, a pesar de que el 80 por ciento de las detenciones vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos en el país vecino recaen en estadounidenses blancos.

El canciller, por su parte, acusó que Graham no está enterado de la realidad ni del esfuerzo mexicano para detener el narcotráfico a través de la frontera común.

“Dice el senador Graham, republicano, que México no acepta, no participa y está en modo de negación. Le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado, porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo; no hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos, que México.

“Pero todo esto está documentado, más de un año, inclusive hemos estado varias (veces) en Washington, pero por lo que veo no ha tenido oportunidad de leerlo; entonces, se lo voy a hacer llegar”, dijo.

Ebrard Casaubon insistió en que México no es el causante del problema y sí forma parte de un esfuerzo para solucionarlo, a pesar de que en ese combate se pierdan vidas de mexicanos.

“Otro tema que México ha puesto sobre la mesa, toda la lucha contra el fentanilo en México, ha costado mil 791 vidas, las últimas desgraciadamente cuando fue la aprehensión de Ovidio Guzmán. Bueno, esas vidas se han perdido por armas compradas o que son parte del tráfico ilícito de armas hacia México, producidas y vendidas en Estados Unidos”, advirtió.

El funcionario federal agregó que mientras los oficiales mexicanos enfrentan graves peligros, las armas que usan los criminales se pueden comprar con relativa facilidad en Estados Unidos.

“Dice el senador Graham: ‘En Estados Unidos, para comprar un arma, necesitas una licencia de armas de fuego’. Es falso. Cualquier persona con, bueno, licencia de conducir, van ustedes y compran una Barret, y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, está mintiendo”, destacó Ebrard.

Subrayó que sin las acciones de México “habría millones de personas intoxicadas; quizá la tasa de mortalidad sería mucho mayor en EU”.

Entre lo incautado en los últimos meses detalló que el 7 de febrero se decomisaron más de 300 kilogramos de precursores relacionados con el fentanilo; el 27 de enero hacia el 6 de marzo hubo 22 laboratorios o cocinas aseguradas, siete mil 820 kilogramos de metanfetaminas, 45 mil 200 litros de precursores químicos y 19 mil 200 kilogramos de precursores.