México celebra que EU regularice a migrantes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló por el anuncio de su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, de regularizar a miles de migrantes que beneficiará a familias mexicanas que viven en esa nación vecina, así como a jóvenes estudiantes, lo cual, dijo, es un avance, aunque limitado.

“Es muy buena la noticia que van a regularizar a familias mexicanas en Estados Unidos, sobre todo los estudiantes, los jóvenes, es digno de reconocimiento el que el presidente Biden actúe de esta forma.

“Nosotros hemos venido insistiendo en la regularización de mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no se les ha hecho justicia. Aun cuando es parcial, es un avance, y celebro que el presidente Biden lo está haciendo”, remarcó.

En conferencia, se refirió al anuncio del mandatario de ese país de ofrecer una solución a 500 mil migrantes indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses que han vivido en EU durante al menos 10 años, a partir del 17 de junio.

Además, la iniciativa garantiza que alrededor de 50 mil hijos menores de 21 años con un progenitor con ciudadanía estadounidense también podrán acogerse a esta medida.

López Obrador reconoció las iniciativas de Biden en favor de los migrantes mexicanos, quien en lugar de construir muros o militarizar la frontera ha ofrecido algunas medidas para atender a la migración en la frontera norte.

“El presidente Biden es el único que no ha construido muros. En la última conversación me informó de que estaba autorizando, y esto corresponde sólo al presidente de EU, acordar abrir tres nuevos puentes fronterizos. Le comenté, entre otras cosas, que va a pasar a la historia como el presidente que no hizo muros pero que construyó puentes”, declaró.

Reiteró que en su relación con Donald Trump, como presidente de EU, también fue buena y hubo entendimiento, e incluso, expuso que cuando lo visitó en la Casa Blanca éste reconoció las aportaciones de la comunidad mexicana migrante al desarrollo económico de esa nación.

Insistió en que lo que ha realizado Joe Biden, es muy bueno, lo que es de reconocer y celebrar, porque es el camino a seguir.

“Necesitamos mantener buenas relaciones, política de buena vecindad, ir haciendo a un lado el afán intervencionista, respetar soberanías de los pueblos y la cooperación económica, que en eso se ha avanzado muchísimo”, indicó.

Por separado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también resaltó la decisión del presidente Biden de promover la unidad familiar y facilitar los procesos de solicitud de residencia en ese país para extranjeros cónyuges de ciudadanos estadounidenses, así como integrar a los dreamers a su economía.

En un comunicado, ratificó la postura de México de que entre ambas naciones garanticen la protección de los migrantes que dejan sus países por necesidad, y evitar a toda costa caer en acciones xenofóbicas o discriminatorias.

“Reconocemos como positivas las medidas anunciadas, con la certeza de que el fortalecimiento de nuestra relación bajo una política de buena vecindad, respetando las soberanías de los pueblos y fomentando la cooperación económica, es la ruta correcta para garantizar una migración segura, ordenada, regular y humana”, puntualizó.