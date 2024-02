“México debe apostar al diálogo y terminar con la división”, Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz afirmó que para lograr un país próspero se debe apostar por el diálogo y terminar con la división que lo único que genera es violencia, odio y resentimiento entre ciudadanos.

Al hablar sobre las protestas que transportistas realizan por todo el país para exigir seguridad ante los constantes asaltos, extorsiones y asesinatos que sufren, la ingeniera consideró que son de terror los testimonios de los choferes que cruzan mercancías por carreteras como la México - Querétaro o la Veracruz- Puebla.

“Yo sí creo que México tiene que apostarle al diálogo, tiene que acabar con la división. El Presidente tiene que dejar de polarizar al país porque los graves problemas lo están rebasando. Entonces, los transportistas, yo me quiero imaginar que tú o yo seamos choferes de camión, que nos asalten y nos quiten la vida en la calle y no podamos regresar con nuestra familia y con nuestros hijos. Es de terror lo que están viviendo, los están matando a los transportistas, no es una falacia”, dijo durante la Conferencia de la Verdad.

Ante esto, urgió que el propio Presidente atienda las demandas de los manifestantes, quienes merecen ser escuchados. “Para eso quería ser Presidente, para servir a los mexicanos”, expresó.

En otro tema, señaló que es muy peligroso para los Obispos y para los habitantes de Guerrero que, ante el abandono del Gobierno Federal, la Iglesia tenga que sentarse a negociar con el crimen organizado para tratar de recuperar la paz.

“Pareciera que la delincuencia está controlando el transporte en Chilpancingo, en Taxco, en Iguala. Es una pena que hoy la Iglesia tenga que negociar con el crimen organizado, ya que ellos, desafortunadamente de facto, son la autoridad. En lugar de sentarse con la autoridad se tienen que sentar con los delincuentes a pedirles una pacificación y me parece increíble que el Presidente diga que está de acuerdo, cuando el Presidente tiene que asumir su responsabilidad como jefe del Estado mexicano”, comentó.

Exhortó al Mandatario a ponerse a trabajar en lugar de meterse en las campañas políticas. “Me da una pena lo que le está pasando a Guerrero. Reconozco la intención de los Obispos, pero es muy peligroso lo que está pasando para ellos y para todos los habitantes de Guerrero”.

Finalmente, Gálvez Ruiz, se pronunció por organizar mesas de diálogo que tengan como objetivo primordial retornar la paz que tanto le urge a nuestro país.