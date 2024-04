México enfrenta desprestigio internacional por carecer de política exterior congruente: Álvarez Máynez.

En Monterrey, Nuevo León, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que México enfrenta un problema de desprestigio internacional por la falta de una política migratoria congruente y consistente, y la carencia de un servicio exterior alejado de “favores político-electorales” que premia con embajadas.

Ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Monterrey, criticó la actual política exterior que no protege los derechos humanos de los migrantes, y en el exterior reclama mejor trato para los connacionales en Estados Unidos si se han aceptado acuerdos internacionales meta legales.

“Cómo vamos a poder reclamar para los mexicanos, para las mexicanas que están en el exterior y particularmente en los Estados Unidos, reconocimiento de derechos si hemos aceptado a través de acuerdos internacionales legales ser un muro para la frontera sur, si estamos violando derechos humanos cotidianamente en la frontera sur”, declaró.

Apuntó que la actual política exterior no apela los derechos humanos, “lo que pasó en Ciudad Juárez es muestra de ello, que no garantiza los derechos de las personas que transitan por el país”.

El emecista denunció que lo anterior se debe al desprecio que actualmente se tiene al Servicio Exteriores Mexicano y al Servicio Civil de Carrera, para contar con servidores públicos comprometidos con el Estado y no con un partido político.

“En ese tema como en otros, creo que México necesita una política exterior que se aleje de coyunturas electorales. No podemos estar pagando con las embajadas favores electorales de que si un gobernador se presta a un fraude electoral en Sinaloa, en Hidalgo, en un estado de la República mexicana”, aseveró.

En materia educativa, Álvarez Máynez lamentó que de las 217 mil escuelas de educación básica en México, 120 mil tienen más de 30 años de construidas con un abandono en instalaciones como baños o aire acondicionado en algunos estados de extremo calor y la mitad no tienen computadoras; 70 por ciento no tiene internet, 40 mil no tienen agua potable.

Luego de la pega de calcas con Mariana Rodríguez, candidata de MC a la alcaldía de Monterrey, a donde llegó acompañado del gobernador Samuel García en su polémica camioneta Cibertruck naranja, Máynez ofreció poner orden en el país cambiando la estrategia de seguridad, tras los levantones en Nuevo León y Sinaloa.

“Los policías que, además tienen que estar bien capacitados, tenemos que concentrar la fuerza del Estado en los delitos de alto impacto como el secuestro, el cobro de piso, la extorsión que están sacudiendo a México”, afirmó.

Sobre la aprobación a la Ley de Pensiones reiteró su petición al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se verifiquen las cuentas inactivas de que no pertenecen a personas que aún puedan solicitarlas.

“Puede haber derechos sucesorios, puede haber personas que no tengan la suficiente información (…) Hay muchas personas en México que tienen un abandono, personas adultos mayores, porque somos un país que no tiene el mejor trato en términos de asilos, de responsabilidades con los adultos mayores.

“Yo lo único que pido al Presidente es que sea sensible y que se verifique que esas cuentas inactivas no pertenecen a personas que tengan alguno de estos problemas”, puntualizó Jorge Álvarez.

