México hará refuerzo consular en Iowa por ley antimigrante Senate File 2340.

El próximo 1 de julio entrará en vigor la ley denominada Senate File 2340 en Iowa, Estados Unidos, por ello la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio del Consulado de México en Omaha implementará medidas de prevención e información para que las personas mexicanas en el estado conozcan sus derechos y herramientas de asistencia consular.

A través de sus redes sociales Alicia Bárcena, titular de la SER, dijo: “Como con la LeySB4, no permanece de brazos cruzados, ahora, ante la ley 2340 que entrará en vigor el 1 de julio en Iowa y que también criminaliza a nuestr@s migrantes. Reforzamos la protección consular y no permitiremos abusos contra nuestra comunidad. !No están solos!”.

Momentos antes en un comunicado la dependencia dijo que “México reforzará la asistencia y protección consular de su comunidad en Iowa ante la implementación de la legislación estatal ‘Senate File 2340’”.

La SRE insistió en que la ley busca “la criminalización” de las personas migrantes porque permitirá a oficiales de procuración de justicia a nivel local y estatal que arresten a personas inmigrantes por estancia indocumentada.

“El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresa su preocupación por la reciente aprobación de la iniciativa de ley denominada Senate File 2340 en el estado de Iowa que entrará en vigor el próximo 1 de julio”, dijo la SRE.

Asimismo indicó que dicha legislación clasificará como delito grave el reingreso indocumentado o la permanencia en el estado después de la negación de un alivio migratorio.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su representación consular en Iowa, estará atenta para responder a cualquier violación y, como lo ha realizado ante iniciativas similares, explorará recursos legales que contribuyan con la defensa de los derechos de las personas mexicanas en el estado”, señaló la Secretaria.

De acuerdo con una ley aprobada este miércoles por la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, si una persona se encuentra en el estado después de que se le ha negado la entrada a Estados Unidos o se le ha expulsado del país estaría cometiendo un delito estatal.

La ley de Iowa, al igual que la de Texas, podría derivar en acusaciones penales a personas que tengan órdenes de deportación pendientes o que previamente hayan sido expulsadas de Estados Unidos o se les haya negado la entrada. Una vez bajo arresto, los migrantes podrían aceptar la orden de un juez de salir del país o ser procesados.

JVR