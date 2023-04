México está mejor preparado para un sismo, afirma sismólogo de la UNAM

En México estamos mejor preparados para un sismo, aunque nunca se está preparado en su totalidad para un evento de grandes magnitudes, aseguró el sismólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Víctor Hugo Espíndola.

En entrevista con La Razón, detalló que los sismos que se han registrado en los últimos meses o semanas —como el del día de ayer en la Ciudad de México— son prueba de que las placas tectónicas siguen activas, pues pueden pasar meses o años sin que se registren sismos, pero en un momento puede haber varios seguidos.

En México, es prioridad revisar construcciones, afirma experto de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

“En este año hemos tenido varios en estos meses, pero eso no es un patrón anómalo, pues los sismos que se han registrado recientemente están asociados a fallamientos en la corteza activos. Nosotros estamos en el eje volcánico y por ello, la placa de Cocos subduce y provoca movimientos y fallas que estén activas, por ello no somos ajenos a los sismos”, explicó.

Microsismos son normales, pero alertan a la gente

El experto dijo que es normal que haya enjambres sísmicos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México , como ocurrió en recientes semanas en la alcaldía Álvaro Obregón en donde se produjeron varios movimientos telúricos, sobre lo cual precisó que es una actividad normal.

Señaló que, al haber más instrumentación y herramientas para detectar sismos, es normal que haya escenarios locales que ya no se olviden, como, dijo, ocurre, en las mismas alcaldías capitalinas en donde se reporta cualquier sismo, aunque sea de solo un grado. Además, por esa situación, dijo, la gente se asusta y preocupa más, “ya que las aplicaciones mandan las alertas en todo momento, aunque sean microsismos y por ello hay mayor temor de que en su colonia tiemble aunque sea un movimiento casi imperceptible”, agregó.

Mega simulacro en el Zócalo de la Ciudad de México, este miércoles. Foto: Cuartoscuro

¿Estamos preparados?

En este tenor, el experto mencionó que ni Japón está preparado al cien por ciento para un movimiento telúrico de gran magnitud, ya que cada sismo tiene una intensidad, geografía e intensidad diferente. En el caso de México, dijo que se está mejor preparado para afrontar un movimiento de gran magnitud . “Hay regiones que no sabemos si va o no a temblar, ya que por años no ha habido movimiento, como en la región de Acambay; cada sismo es diferente, pero estamos mejor preparados”, indicó.

El experto aclaró que autoridades y sociedad deben estar alerta ante cualquier sismo que se pueda presentar de mayor magnitud, ya que las revisiones a construcciones o edificios pasados deben ser prioridad.

