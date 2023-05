México negó a EU permiso para perseguir a globo chino en territorio nacional

El Pentágono de Estados Unidos solicitó permiso a México para sobrevolar el espacio aéreo nacional en busca de un presunto globo de China, reveló este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hablaron del Pentágono a la Defensa para pedir permiso porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con aviones y con drones de alto nivel tecnológico-militar, porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México y aseguraban que eran un globo de Asia.

"No quiero meterme en estos asuntos, entonces la respuesta fue no, no permitimos la entrada de esas aeronaves y esos drones a nuestro espacio aéreo”, dio a conocer el Presidente.

Sin embargo, señaló que pidieron a los estadounidenses información sobre este objeto y que México usaría la tecnología a su alcance para actuar en consecuencia, pero no encontraron ningún artefacto.

“Mándenos la información y nosotros tenemos equipos para llevar a cabo el seguimiento y en efecto se llevó a cabo una operación con aviones y drones, se informó de que era un globo que estaba a una altura de 35 mil pies, a cinco mil pies arriba de lo que es el tránsito de la aviación comercial, iba a entrar antier a las 3 de la mañana por Manzanillo e iba a salir por Tamaulipas, pero nosotros no detectamos nada ni ellos nos informaron de que lo hayan visto”, reconoció el mandatario.

López Obrador dijo que narró este episodio para dejar en claro que en su administración habrá cooperación, pero no sometimiento con el gobierno de Estados Unidos.