Rechaza intervención extranjera

'México no permitirá que ninguna fuerza militar ponga un pie en nuestro territorio', sostiene Ebrard Marcelo Ebrard aseguró que México no permitirá nunca que una fuerza militar extranjera ponga un pie en nuestro territorio; ello, después de que AMLO señalara que ya no son tiempos de intervencionismos