México, sin plan “adecuado” ante viruela símica

La Secretaría de Salud informó que, en los últimos 14 días, en el país se han identificado en total 100 casos probables y 49 confirmados de mpox o viruela símica y el problema sigue avanzando, en medio de la preocupación del personal de salud y de algunos colectivos afectados por el brote, advirtió Jezer Lezama, infectólogo e internista de la Clínica Condesa, quien aseguró que México no ha creado una estrategia adecuada para frenar esta enfermedad.

“Se sabe que las personas con el sistema inmunocomprometido tienen más riesgo de enfermedad fatal. Por suerte, no ha habido hospitalizaciones de urgencia; es un tema que se debe tratar con especial cuidado y, sobre todo, de manera que no se caiga en una discriminación para los pacientes que se enfrentan a esta situación”, dijo el especialista.

El Informe Técnico Quincenal de Vigilancia Epidemiológica en México refirió que desde la confirmación del primer caso el 28 de mayo de 2022, y hasta el 20 de febrero del 2023, se han identificado seis mil 485 personas que cumplen la definición operacional de caso probable; de ellas, tres mil 877 fueron confirmadas, 327 se encuentran en estudio y dos mil 281 fueron descartadas mediante prueba.

“Lo que preocupa ahora es no saber cómo está realmente afectando el brote a la población mexicana, porque no existe una logística adecuada en otros centros de atención. Varias de las personas que viven con VIH o han tenido infección de transmisión sexual acuden a esta clínica porque, para ellos es un referente. Pero el resto de afectados no sabe a dónde ir al momento de contagiarse y eso está provocando un infradiagnóstico”, indicó.

El infectólogo aseguró que incluso los pacientes podrían estar enfrentando la falta de un protocolo correcto de atención en los hospitales y servicios de epidemiología, lo que los colectivos han referido o entendido como “parte del poco interés que el Gobierno federal está mostrando por tener una estrategia tangible para contener el brote”.