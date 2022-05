México está preparado en caso de una quinta ola de COVID-19: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el país está preparado para enfrentar una quinta ola de COVID-19.

En videoconferencia desde Ginebra, Suiza, donde participa en la 75 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, el funcionario comentó que uno de los indicadores para definir un nuevo rebrote sería llegar a los 20 mil casos activos con SARS-CoV-2.

Explicó que el virus tendrá ciclos predecibles como lo ha establecido la comunidad científica internacional.

"Mientras haya epidemia en cualquier parte del mundo, México la puede tener, cuando veamos una tendencia de cambio nos empezamos a preparar para la posibilidad de una quinta ola. Si ocurre, lo informaremos, si no ocurre, seguiremos comentando el estado estable de la epidemia".

López-Gatell apuntó que, en la temporada fría del año, de octubre a marzo, serán los momentos de rebrote, y en la temporada calurosa, de abril a septiembre, los momentos de receso; enfatizó que hasta este momento no ha entrado en ese ciclo predecible.

"No extrañaría que dado que países cercanos de mayor importancia epidemiológica, Estados Unidos, están teniendo repuntes, nosotros empecemos a tenerlos, que en su momento signifique la quinta ola (…). Cuando se han tenido periodos de estabilidad de COVID-19, debemos prepararnos para una epidemia larga, de varios años y, en caso de una quinta ola, la diferencia se verá reflejada en un impacto menor tanto en complicaciones como en muertes".

También señaló que esperan que en las próximas semanas puedan concretar la contratación y suministro de vacunas pediátricas de Pfizer contra COVID-19 a menores de cinco a 11 años.

Respecto a la vacuna cubana, manifestó que todavía no tiene registro sanitario en México y están trabajando con el gobierno de Cuba para identificar todos los elementos para una eventual aprobación de los biológicos.

"No hay prejuicio alguno en el sentido de que tengamos presión para adquirirlas y que eso pudiera precipitar la autorización sanitaria. No es así, no es la manera en que nos comportamos. Nadie va a dar un paso en falso en la seguridad sanitaria (…). Pero lo que estamos haciendo es identificando las oportunidades con antelación de adquirir esta vacuna. En su momento, cuando ya tenga el registro sanitario, si es que lo tiene, una autorización de uso de emergencia análogo al de las otras vacunas, entonces procederíamos a un proceso de contratación".