AMLO reprueba venta de arte prehispánico;  México pugna por devolución de piezas saqueadas

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador criticó la venta de arte prehispánico, principalmente con Francia, país con el cual ha tenido más problemas para que se reintegren piezas que fueron saqueadas de centros ceremoniales mexicanos.

Ojalá y se devuelvan a sus pueblos, a sus países de origen, porque todo eso fue sustraído de manera ilegal, es hurto, es robo, es saqueo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

En museos internacionales se encuentran piezas de incalculable valor, incluso muchas que ni siquiera se conocen en nuestro país.

“En el Museo de Arte de Nueva York están las piezas olmecas, pues posiblemente las más bellas del mundo. No están en Tabasco, no están en Veracruz, no están en el Museo de Antropología de México”, denunció.

López Obrador explicó que las autoridades mexicanas han iniciado la recuperación de piezas arqueológicas que permanecen en colecciones privadas, para ello se conjunto un grupo interinstitucional que se encarga de esta tarea.

“Hay un plan en el participa la Fiscalía General, el INAH, la Secretaría de Cultura. A ver si un día vienen, porque se han recuperado miles de piezas arqueológicas, tanto en México como en el extranjero. Incluso, como hay una campaña para no aceptar las subastas en el extranjero, ya hay coleccionistas, herederos de familias que se dedicaron a la colección de piezas arqueológicas que están donando esas colecciones.”, dio a conocer el mandatario.

LRL