“México ya no quiere más violencia”: Xóchitl Gálvez; promete blindar Aguascalientes

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Xóchitl Gálvez Ruíz se comprometió a blindar Aguascalientes, para evitar que el crimen organizado llegue a esa entidad del país.

“Vamos a ganar porque México ya no quiere más violencia, no quiere más abandono al campo, porque debemos tener mejor educación, más tecnología y menos ideología; no queremos abandono a los menores con cáncer, no quiere que se le siga cerrando las puertas a las madres buscadoras que este gobierno abandonó. Vamos a ser un país donde regrese la paz y la tranquilidad; se acabaron los abrazos a los delincuentes”, indicó.

La abanderada de la oposición aseguró que un país dividido y con odio no puede salir adelante, por ello, reiteró que la esperanza cambio de mano y ahora el futuro le pertenece a la gente de paz, quitando el poder a la gente que alaba a la muerte. “En Palacio Nacional huelen la derrota, saben que ya se van y por eso están preocupados”.

Gálvez Ruíz se comprometió a blindar Aguascalientes con el objetivo de que la inseguridad no falle, además que vigilarán de manera permanente las carreteras, así como mejores sueldos para los policías.

En el tema de la salud, reiteró el regreso del Seguro Popular y una tarjeta para poder adquirir sus medicamentos en farmacias, en caso de que el sector salud no las tenga; para pacientes con diabetes prometió más control, así como operaciones y tratamientos para pacientes con cáncer y diabetes.

En torno a la educación adelantó becas para todos los estudiantes desde preescolar hasta universidad, el regreso de las estancias infantiles, enseñanza de inteligencia artificial, tabletas para todos los niños, programa de jóvenes “Sí estudio y sí trabajo”. “Vamos a hacer cinco millones de viviendas para los jóvenes, ya que queremos que tengas sus propias casas”.

“Cuento de Morena” que las pensiones a adultos mayores se terminen

Gálvez Ruíz aclaró que los programas sociales no se van a quitar, pues aseguró que “es un cuento de Morena”, por ello, dijo que la pensión para adultos comenzará a los 60 años. A los menores con discapacidad y de madres solteras, se les apoyará con becas y otros apoyos

En el tema de la protección a las mujeres, advirtió que se castigará con todo el peso de la ley a quien violente a una, por ello, hizo un llamado a que se aprenda a manejar las nuevas masculinidades.

